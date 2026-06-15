Lagani ljetni obrok: Tikvice u tijestu na starinski način

Otkrijte kako da pripremite ukusne tikvice u tijestu na starinski način. Idealne su za lagani ručak ili večeru uz kiselo mlijeko ili jogurt.
Kada tikvice stignu na pijace i u bašte, pravo je vrijeme da isprobate neka od zaboravljenih jela koja su nekada bila nezaobilazna na porodičnim trpezama. Tikvice u tijestu pripremaju se od jednostavnih sastojaka koje gotovo svako ima kod kuće, a rezultat je mirisno i zasitno jelo koje može biti odličan doručak, lagani ručak ili večera.
Spoj rendanih tikvica, domaćeg sira i mekanog tijesta daje neodoljivu kombinaciju ukusa, dok zlatna korica nastala pečenjem čini svaki zalogaj još ukusnijim. Poslužite ih uz kiselo mlijeko, jogurt ili pavlaku i uživajte u receptu koji podsjeća na neka ljepša vremena.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: lagano jelo
Porcije/Količina: 6 do 8 porcija
Vrijeme pripreme: oko 25 minuta
Vrijeme pečenja: oko 35 do 40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kg tikvica
- 300 g sira
- 5 jaja
- 2 šoljice mlijeka
- 2 šoljice ulja
- 1 prašak za pecivo
- so po ukusu
- brašno po potrebi
Priprema:
1. korak: Priprema tikvica
Tikvice oljuštite, operite i krupno izrendajte. Posolite ih po želji, ostavite nekoliko minuta da puste višak tečnosti, a zatim ih dobro ocijedite.
Birajte mlade tikvice sa tankom korom i malo sjemenki jer su sočnije i nježnijeg ukusa.
2. korak: Miješanje sastojaka
U većoj posudi umutite jaja, pa dodajte izgnječeni sir, ocijeđene tikvice, mlijeko, nešto više od polovine predviđene količine ulja, prašak za pecivo i so. Postepeno dodajte brašno i miješajte dok ne dobijete gusto tijesto koje je rjeđe od tijesta za krofne, ali gušće od smjese za palačinke.
3. korak: Priprema za pečenje
U vatrostalnu posudu sipajte nešto deblji sloj ulja i stavite je kratko u zagrijanu rernu da se ulje dobro ugrije.
4. korak: Pečenje
Pažljivo izlijte pripremljeno tijesto u vrelu posudu sa uljem i pecite na jakoj temperaturi dok površina ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu i dok tijesto ne bude potpuno pečeno.
5. korak: Sječenje i posluživanje
Izvadite jelo iz rerne i ostavite ga nekoliko minuta da se prohladi. Isijecite na kocke ili trouglove poput pite i poslužite uz kiselo mlijeko, jogurt ili pavlaku.
(Stvar ukusa/Mondo)