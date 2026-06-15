Lagani ljetni obrok: Tikvice u tijestu na starinski način

Otkrijte kako da pripremite ukusne tikvice u tijestu na starinski način. Idealne su za lagani ručak ili večeru uz kiselo mlijeko ili jogurt.

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Kada tikvice stignu na pijace i u bašte, pravo je vrijeme da isprobate neka od zaboravljenih jela koja su nekada bila nezaobilazna na porodičnim trpezama. Tikvice u tijestu pripremaju se od jednostavnih sastojaka koje gotovo svako ima kod kuće, a rezultat je mirisno i zasitno jelo koje može biti odličan doručak, lagani ručak ili večera.

Spoj rendanih tikvica, domaćeg sira i mekanog tijesta daje neodoljivu kombinaciju ukusa, dok zlatna korica nastala pečenjem čini svaki zalogaj još ukusnijim. Poslužite ih uz kiselo mlijeko, jogurt ili pavlaku i uživajte u receptu koji podsjeća na neka ljepša vremena.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: lagano jelo

Porcije/Količina: 6 do 8 porcija

Vrijeme pripreme: oko 25 minuta

Vrijeme pečenja: oko 35 do 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

1 kg tikvica

300 g sira

5 jaja

2 šoljice mlijeka

2 šoljice ulja

1 prašak za pecivo

so po ukusu

brašno po potrebi

1. korak: Priprema tikvica

Tikvice oljuštite, operite i krupno izrendajte. Posolite ih po želji, ostavite nekoliko minuta da puste višak tečnosti, a zatim ih dobro ocijedite.

Bonus savjet: Birajte mlade tikvice sa tankom korom i malo sjemenki jer su sočnije i nježnijeg ukusa.

2. korak: Miješanje sastojaka

U većoj posudi umutite jaja, pa dodajte izgnječeni sir, ocijeđene tikvice, mlijeko, nešto više od polovine predviđene količine ulja, prašak za pecivo i so. Postepeno dodajte brašno i miješajte dok ne dobijete gusto tijesto koje je rjeđe od tijesta za krofne, ali gušće od smjese za palačinke.

3. korak: Priprema za pečenje

U vatrostalnu posudu sipajte nešto deblji sloj ulja i stavite je kratko u zagrijanu rernu da se ulje dobro ugrije.

4. korak: Pečenje

Pažljivo izlijte pripremljeno tijesto u vrelu posudu sa uljem i pecite na jakoj temperaturi dok površina ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu i dok tijesto ne bude potpuno pečeno.

5. korak: Sječenje i posluživanje

Izvadite jelo iz rerne i ostavite ga nekoliko minuta da se prohladi. Isijecite na kocke ili trouglove poput pite i poslužite uz kiselo mlijeko, jogurt ili pavlaku.

(Stvar ukusa/Mondo)