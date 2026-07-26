Zašto ne treba prati auto na 40+? Čim otopli svi hrle u perionice, a ne znaju kakvu štetu mogu da načine

Ljetnje pranje automobila na suncu i vreloj limariji može izazvati ozbiljna oštećenja laka i nepredviđene troškove popravke.

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Tokom vrelih ljetnjih dana vozači se suočavaju sa specifičnim izazovima, a težnja da auto uvijek sija u ovom periodu može izazvati nepredviđene finansijske izdatke. Mnogi vlasnici automobila sparno vreme koriste za posjetu samouslužnim, bezdodirnim perionicama, ne znajući da spoj visokih temperatura i jakih hemikalija može nepovratno da naruši lak na vozilu. Stručnjaci za detaljno čišćenje i njegu vozila (detajling) skreću pažnju na tri najčešće greške pri održavanju karoserije.

Pranje zagrijane limarije izaziva oštećenja i mrlje

Najveći propust jeste pranje vozila čija je površina usijana na suncu. Nanošenje hladne vode ili aktivne pene na vrelu limariju izaziva takozvani termički šok.

Zašto ne treba prati auto na 40+

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Osim što postoji rizik od stvaranja sitnih pukotina u laku, deterdženti i hemijska pjena na vreloj površini trenutno isparavaju. Umjesto da očiste nečistoću, ova hemijska sredstva stvaraju tvrdokorne tragove koje je nemoguće skinuti običnim ispiranjem, pa je često neophodno naknadno poliranje.

Savjet: Pre nego što počnete sa pranjem, dodirnite haubu i uvjerite se da nije vruća. Sklonite automobil u hladovinu i sačekajte da se spoljašnje površine potpuno ohlade.

Hemikalije pod direktnim sunčevim zracima

Bezdodirne perionice oslanjaju se na hemijska sredstva sa visokom pH vrijednošću kako bi rastvorile tvrdokornu prljavštinu bez fizičkog trljanja. Kada se ova sredstva upotrebljavaju pod direktnim suncem, njihovo djelovanje postaje znatno agresivnije nego što je predviđeno. To dovodi do gubitka sjaja i matiranja laka, ali i do propadanja gumenih keder oko prozora i plastičnih lajsni.

Savjet: Izbjegavajte pranje u otvorenim boksovima bez nadstrešnice u sred dana. Vozilo je najpametnije prati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, kada nema jakog sunca.

Zašto ne treba prati auto na 40+

Izvor: ako / Alamy / Profimedia

Prirodno sušenje na suncu

Znatan broj vozača odmah poslije pranja sjeda u auto i kreće u vožnju, verujući da će strujanje vazduha samo osušiti karoseriju. Međutim, preostale kapi vode na limariji pod izravnim sunčevim zracima deluju poput malih lupa. Sunčeva svjetlost koja se kroz njih prelama može spržiti lak ispod kapi. Uz to, tvrda voda kakva se koristi u perionicama ostavlja uočljive bijele mrlje od kamenca koje se kasnije teško skidaju.

Savjet: Po završenom pranju, uvek prebrišite automobil kvalitetnom krpom od mikrovlakana (mikrofiber) i pokupite vodu iz svih prevoja, po mogućstvu u hladovini.