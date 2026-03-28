Poplave prave probleme u Prijedoru: Voda nosila automobil i vozača, tragedija izbjegnuta za dlaku (VIDEO)

Poplave prave probleme u Prijedoru: Voda nosila automobil i vozača, tragedija izbjegnuta za dlaku (VIDEO)

Autor N.D. Izvor Nezavisne novine
U prijedorskom naselju Gomjenica danas je dramatično porastao vodostaj, a nabujala voda u Ulici Mahmuta Bušatlije zamalo je odnijela ljudski život.

auto.PNG Izvor: Facebook/Nezavisne novine/Screenshot

Naime, mladić je jedva spašen nakon što je bujica povukla njegov automobil, dok očajni mještani upozoravaju da je voda već pred njihovim kućnim pragovima i da pomoć izostaje, pišu Nezavisne novine.

Prava drama odigrala se prije otprilike pola sata kada je, pred očima okupljenih stanovnika, snažna bujica zahvatila vozilo marke Golf 5 zajedno s vozačem. Prema svjedočenju jedne mještanke, mladić je uz pomoć prisutnih uspio da se izvuče, dok je automobil ostao zarobljen u vodi.

Stanovnici ovog dijela Prijedora tvrde da se slične situacije ponavljaju svake godine, ali da nadležne službe ne reaguju adekvatno. Kako navode, voda je već stigla gotovo do ulaznih vrata kuća, a uprkos brojnim pozivima, pomoć – u vidu pumpi ili mehanizacije – još uvijek nije stigla.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da kiša i dalje pada, dok se približava noć, zbog čega mještani strahuju da bi situacija mogla dodatno eskalirati.

Možda će vas zanimati

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ