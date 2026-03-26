Štrajk glađu u rudniku "Nova Ljubija": Radnici odbijaju obroke do ispunjenja zahtjeva

Radnici rudnika "Nova Ljubija" iz Prijedora, koji traže hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplatu otpremnina, počeli su danas protest, odbijanjem obroka.

Izvor: Kozarski Vjesnik

Radnici su protest počeli u 15.00 časova u drugoj smjeni, a zaposleni iz ostalih brigada priključiće se večeras oko 20.00 časova u svojim organizacionim jedinicama.

Iz Sindikalne organizacije rudnika "Nova Ljubija" rekli su da radnici ostaju u protestu na svojim radnim mjestima do ispunjenja zahtjeva.

"Radnici su, na vlastitu inicijativu, odlučili da započnu protest kroz odbijanje obroka – ne kao izbor, već kao posljednji način da skrenu pažnju na stanje u kojem se nalaze", navodi se u saopštenju iz Sindikalne organizacije.

Sindikalna organizacija rudnika "Nova LJubija" iz Prijedora saopštila je ranije danas da su radnici u izuzetno teškoj egzistencijalnoj situaciji, te da strahuju da im zarađene plate neće biti isplaćene jer je odlukom većinskog vlasnika zaustavljena proizvodnja u rudniku Omarska.

Procjenjuju da je za rješavanje ovog pitanja potrebno između šest i sedam miliona KM.

"Pozivamo nadležne institucije da hitno i odgovorno reaguju. Svako dalje odlaganje može imati nesagledive posljedice. Radnici ne traže privilegije, traže osnovno pravo na dostojanstven život", navedeno je u saopštenju iz Sindikata.

Okružni privredni sud u Prijedoru 18. marta pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad prijedorskim rudnikom "Nova Ljubija".