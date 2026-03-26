Obustavljena proizvodnja u rudniku Omarska, radnici prijete štrajkom glađu

Novi većinski vlasnik "Nove Ljubije" iz Prijedora, Gordan Pavlović obustavio je proizvodnju u rudniku Omarska zbog čega su radnici najavili da će danas u 15 časova početi štrajk glađu.

Izvor: Vedran Ševčuk/Mondo.ba

Kako su istakli radnici i predstavnici sindikata, ovo je kraj rudarenja u Prijedoru jer je obustavljena proizvodnja i povučene su mašine sa terena, piše Capital.

Svi zaposleni, kojih je u trenutku preuzimanja firme od "Arcelor Mittala" bilo 600, nalaze se u veoma teškoj egzistencijalnoj krizi.

"Postoje ozbiljne indicije da nam zarađene plate neće biti isplaćene. Dovedeni do krajnjih granica, radnici su, na vlastitu inicijativu, odlučili da započnu protest kroz odbijanje obroka - ne kao izbor, već kao posljednji način da skrenu pažnju na stanje u kojem se nalaze. Protest počinje u 15 časova, u drugoj smjeni, a svi ostali radnici će se pridružiti u 20 časova", najavljeno je iz sindikata "Nove Ljubije".

Kažu da je njihov zahtjev jasan i samo jedan. Traže hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplata otpremnina, kako bi se spriječilo da stotine radnika i njihovih porodica ostanu bez osnovnih sredstava za život.

"Procjenjuje se da je za rješavanje ovog pitanja potrebno između šest i sedam miliona KM, što je iznos koji predstavlja minimum socijalne sigurnosti za ljude koji su godinama radili i stvarali vrijednost u ovom preduzeću. Ignorisanje ove situacije znači direktno ugrožavanje egzistencije velikog broja porodica, ali i ozbiljan rizik po zdravlje radnika koji su primorani na ovakav vid protesta", poručeno je iz sindikata.

Radnici su pozvali nadležne institucije da hitno i odgovorno reaguju uz upozorenje da svako dalje odlaganje može imati nesagledive posljedice.

"Radnici ne traže privilegije, traže osnovno pravo na dostojanstven život", poručili su Vladi RS koja je vlasnik 49 odsto ovog preduzeća.

Podsjetimo, Okružni privredni sud u Prijedoru pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečaja u rudniku "Nova Ljubija" 18. marta ove godine na zahtjev Gordana Pavlovića.

Radnici su još prije toga upozorili da se iz firme izvlače mašine i prodaje imovina, te da vjeruju da će Pavlović do kraja mjeseca ugasiti rudnik.