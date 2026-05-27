Veoma toplo, a zatim nestabilno: Danas sunčano, krajem dana moguće nepogode i grad

U BiH danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, a krajem dana lokalno su moguće nepogode praćene gradom i jakim vjetrom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti od zapada ka jugu i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 29 do 34, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

Vjetar će biti slab, sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Ribnik i Han Pijesak 11, Rudo 12, Sarajevo i Mrkonjić Grad 13, Novi Grad 14, Višegrad 15, Banjaluka, Doboj, Prijedor i Tuzla 16, Bijeljina i Mostar 18 i Trebinje 20 stepeni Celzijusovih.