Veoma toplo, a zatim nestabilno: Danas sunčano, krajem dana moguće nepogode i grad

U BiH danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, a krajem dana lokalno su moguće nepogode praćene gradom i jakim vjetrom.
Kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti od zapada ka jugu i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Najviša temperatura vazduha biće od 29 do 34, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.
Vjetar će biti slab, sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Ribnik i Han Pijesak 11, Rudo 12, Sarajevo i Mrkonjić Grad 13, Novi Grad 14, Višegrad 15, Banjaluka, Doboj, Prijedor i Tuzla 16, Bijeljina i Mostar 18 i Trebinje 20 stepeni Celzijusovih.