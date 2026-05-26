Eko toplane: Grijanje na gas gotovo duplo skuplje od biomase

Iz Eko toplana Banjaluka tvrde da bi prelazak na gas značajno povećao troškove grijanja, jer je proizvodnja toplotne energije iz gasa gotovo duplo skuplja od biomase.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Eko toplane Banjaluka saopštile su da su tvrdnje o tome da je prirodni gas jeftiniji energent od biomase i da bi gasifikacija automatski riješila pitanje daljinskog grijanja u gradu netačne i zasnovane na pojednostavljenim poređenjima.

Iz ovog preduzeća navode da se u javnosti posljednjih dana često plasiraju poruke da će građani "dobiti jeftiniju energiju" i da je gas "jeftiniji od vode", ali upozoravaju da cijena energenta nije isto što i cijena proizvedene toplotne energije.

Prema zvaničnom cjenovniku Sarajevo-gasa iz Istočnog Sarajeva, cijena prirodnog gasa za sistem daljinskog grijanja iznosi 109,99 KM po megavat času. Kada se uračuna realni stepen iskorišćenja gasnih kotlova od oko 95 odsto, efektivna cijena proizvedene toplotne energije iznosi približno 115,79 KM/MWh.

Sa druge strane, prema finansijskim pokazateljima Eko toplana, cijena proizvodnje toplotne energije iz biomase iznosi 59,60 KM/MWh.

"Drugim riječima, proizvodnja toplotne energije iz gasa trenutno je gotovo duplo skuplja od proizvodnje energije iz biomase", naveli su iz Eko toplana.

Dodaju da tvrdnje kako bi prelazak na gas automatski doveo do jeftinijeg grijanja za građane ne odgovaraju stvarnim ekonomskim pokazateljima.

Iz ovog preduzeća upozoravaju da se u javnosti stvara utisak da je riječ o jednostavnoj promjeni goriva, iako bi prelazak postojećeg sistema daljinskog grijanja na gas zahtijevao kompleksnu i višemilionsku transformaciju kompletnog sistema.

To bi, kako navode, podrazumijevalo izgradnju i prilagođavanje gasne infrastrukture, rekonstrukciju ili zamjenu postojećih postrojenja, dodatne sigurnosne i tehničke sisteme, kao i nove operativne troškove koji bi se, direktno ili indirektno, odrazili na građane.

Eko toplane ističu i da prirodni gas nosi dodatne rizike, uključujući potpunu zavisnost od uvoza, osjetljivost na geopolitičke poremećaje i velike promjene cijena na međunarodnom tržištu energenata.

"Posljednje godine pokazale su koliko su takvi sistemi osjetljivi na političke i tržišne turbulencije", saopšteno je iz ovog preduzeća.

Suprotno tome, sistem zasnovan na biomasi koristi domaće resurse, omogućava veću energetsku nezavisnost i stabilnije planiranje troškova, uz manju izloženost globalnim poremećajima na tržištu energenata.

Iz Eko toplana podsjećaju da je korišćenje biomase u sistemima daljinskog grijanja jedan od dominantnih evropskih pravaca razvoja održive energetike upravo zbog energetske stabilnosti i dugoročne otpornosti sistema.

Naglašavaju i da pitanje budućnosti sistema daljinskog grijanja u Banjaluci ne bi smjelo biti predmet političkih poruka i paušalnih procjena, već ozbiljne stručne rasprave zasnovane na egzaktnim podacima i dugoročnom interesu građana.