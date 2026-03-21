Dobar dio Banjaluke ponovo bez grijanja zbog radova na vrelovodu

Izvor: Shutterstock

Zbog radova na magistralnom vrelovodu Vrbas, dio Banjaluke ponovo je ostao bez grijanja, a obustava isporuke toplotne energije trajaće do nedjelje ujutro.

Kako je saopšteno, bez grijanja su potrošači u naseljima Obilićevo, Filipovića polje, naselju pod Starčevicom, na lijevoj obali Vrbasa kod Venecija mosta, kao i u dijelu Kočićevog vijenca.

Prema planiranoj dinamici, radovi su počeli u petak, 20. marta, a normalizacija isporuke očekuje se u jutarnjim časovima u nedjelju, 22. marta.

Iz nadležnih službi mole građane za strpljenje i zahvaljuju na razumijevanju.