Eko Toplane upozoravaju gradske vlasti: Izostanak odluka ugrožava grijanje u Banjaluci

Eko toplane Banjaluka saopštile su da na jučerašnjoj sjednici Skupštine Grada nisu razmatrane niti usvojene odluke koje su, u skladu sa ranije postignutim razgovorima i zvanično upućenim zahtjevima, bile neophodne za stabilizaciju i nesmetano funkcionisanje grijanja.

Izvor: Eko toplana

Iz Toplane podsjećaju da su, nakon poziva Grada Banjaluka na razgovore i iskazane spremnosti da se pitanju grijanja pristupi hitno i odgovorno, u znak dobre volje i odgovornog odnosa prema građanima, privremeno obustavile primjenu odluke o restriktivnom režimu isporuke toplotne energije, uz očekivanje da će se kroz institucionalni dijalog doći do konkretnih i održivih rješenja.

"Izostanak odlučivanja na jučerašnjoj sjednici Skupštine Grada znači da ni nakon održanih sastanaka i jasno prezentovanih činjenica nije došlo do institucionalnog odgovora na probleme sa kojima se sistem daljinskog grijanja suočava. U tom kontekstu, Eko toplane su Gradu Banjačuka dostavile hitan zahtjev za dostavljanje zvanične informacije i institucionalno postupanje u vezi sa funkcionisanjem sistema daljinskog grijanja, u kojem se traži da se dostavi zvanična informacija o tome da li i kada će pitanja koja se odnose na funkcionisanje sistema daljinskog grijanja biti razmatrana na sjednici Skupštine Grada, koji su konkretni institucionalni koraci planirani radi rješavanja nastale situacije, te u kojem roku se može očekivati donošenje odluka od suštinskog značaja za očuvanje stabilnosti i sigurnosti isporuke toplotne energije", stoji u saopštenju.

Navode da u okolnostima izostanka odgovora na upućeni zahtjev, Eko toplane neće imati operativni ni finansijski prostor da dalje odlažu mjere koje su dio unaprijed definisanog plana stabilizacije sistema, te će biti primorane da pristupe primjeni mjera prilagođavanja režima isporuke toplotne energije, u obimu koji je ranije najavljen i u skladu sa važećim propisima i tehničkim mogućnostima sistema.

"Naglašavamo da se ove mjere odnose na minimalno smanjenje temperature, u zakonom dozvoljenim okvirima, i da je njihov cilj očuvanje stabilnosti sistema i sprečavanje ozbiljnijih poremećaja u isporuci grijanja u narednom periodu“, izjavio je Dragiša Zečević, član Upravnog odbora Eko toplana.

Eko toplane su tokom prethodnog perioda u više navrata ukazivale da se sistem daljinskog grijanja već duže vrijeme nalazi u stanju strukturnog disbalansa, uz značajan rast ulaznih troškova i izostanak odluka koje bi obezbijedile održiv finansijski okvir.

"Eko toplane ostaju otvorene za dijalog i spremne da učestvuju u svakom procesu koji vodi ka sistemskom i dugoročnom rješenju problema daljinskog grijanja u Banjaluci. Međutim, bez konkretnih odluka nadležnih organa, odgovornost za tehničku i finansijsku održivost sistema nalaže primjenu mjera koje će spriječiti njegovu dalju destabilizaciju. O svim daljim koracima javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana", poručili su iz Eko Toplane.

