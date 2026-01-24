logo
GO SNSD traži transparentnu analizu poslovanja "Eko toplana": Poskupljenje grijanja od 25 odsto neprihvatljivo 4

Autor Nikolina Damjanić
Gradski odbor SNSD u Banjaluci reagovao je na najavljeni prijedlog preduzeća „Eko toplane“ o povećanju cijene grijanja za 25 odsto, ističući da bi takvo poskupljenje direktno dovelo do rasta cijena i drugih usluga, te predstavljalo značajno opterećenje za građane.

SNSD protiv poskupljenja grijanja od 25 odsto u Banjaluci Izvor: Eko toplana

„SNSD neće podržati poskupljenje grijanja od 25 odsto koje traže ‘Eko toplane’, a podržava Gradska uprava“, navodi se u saopštenju. Predstavnici stranke podsjećaju da Grad ima svog predstavnika u Upravnom odboru preduzeća i postavljaju pitanje zašto sječka nije nabavljena na vrijeme, dok je bila jeftinija, već se koristi tehničko drvo.

U saopštenju se ističe da se loše poslovanje „Eko toplana“ ne može pravdati dotrajalom mrežom, te da je neophodno da Skupština grada prethodno razmotri izvještaje o radu preduzeća za 2024. i 2025. godinu, koji još nisu dostavljeni. SNSD traži da se otvore pitanja nerealnih troškova, plata i načina utroška subvencija iz prethodnih godina.

„Tek na osnovu potpune i transparentne analize moguće je tražiti i razgovarati o rješenjima koja će obezbijediti uredno i kvalitetno grijanje bez poskupljenja“, zaključuju iz SNSD-a.

Podsjećamo, jučerašnji sastanak gradonačelnika Stanivukovića, gradskog menadžera Mirne Savić-Banjac, odbornika, šefova odborničkih klubova i predstavnika „Eko toplana“ održan je u Gradskoj upravi s ciljem razmatranja stanja u sistemu grijanja i eventualnog poskupljenja. Savić-Banjac je potvrdila da isporuka toplotne energije neće biti obustavljena niti će biti restrikcija, naglasivši da će konačnu odluku o cijeni grijanja donijeti Skupština grada.

Predstavnici „Eko toplana“ istakli su da su troškovi rada porasli za 69 odsto u posljednje dvije godine, dok je cijena grijanja korigovana samo jednom, 2023. godine.

Jedan od ključnih zahtjeva preduzeća je povećanje cijene toplotne energije za 25 odsto, što bi grijanje za stan od 60 kvadrata poskupjelo između 25 i 30 KM.

narod nije normalan

Ne može dinara da poskupi! Razlog je ne loša nego katastrofalna distribucija- mreža snabdijevanja, TO je za tužbu, kolektivnu. <Isti slučaj sa strujom i EPS- poskupljujue mrežarina, koja je najgora na Balkanu! Za februar, okupiti narod. Zbor mjesnih zajednica. Znate li koliko penzionera će ostati bez grijanja. Nemaju ljudi odakle da plate. Stan od jebenih 50 m2 ide cijena preko 100km! Neće samo mljekari na ulice.

Darko

Nema razloga zašto opozicija diže cijene

zole

A kako to ne može grijanje poskupjeti a može voda , struja , smeće, TV, hleb ,itd

X men

@zole pa nek poskupe 10, al odmah 25, to je cak mjesecno vise nego za struju sto poskupi.

