Stanivuković pozvao Eko toplane da odustanu od restrikcija: "Zakazaću sastanak, ne žele da nas naljute" (VIDEO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pozvao je "Eko toplane" da odustanu od odluke o smanjenju isporuke toplotne energije, ocijenivši da je riječ o jednostranom potezu koji nije u interesu građana i grada.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stanivuković je istakao da razumije teško finansijsko stanje preduzeća i činjenicu da su troškovi u proteklom periodu porasli za više od 60 odsto, ali je naglasio da restrikcije nisu prihvatljivo rješenje.

„Razumijem potrebe 'Eko toplana' i da troškovi rastu, ali svaki jednostrani potez nije dobar. To je protiv interesa građana Banjaluke i iako kao većinski vlasnik imaju pravo na to, to nije dobro i nije u ničijem interesu“, rekao je gradonačelnik.

Najavio je da će u petak biti održan sastanak sa predstavnicima "Eko toplana" i klubovima odbornika u Skupštini grada, podsjećajući da je Grad ranije obezbijedio subvenciju od pet miliona KM kako bi se ublažio teret poskupljenja za građane, ali da je ona do danas utrošena.

„Pozivam ih da od ove odluke odustanu. To nije dobro za ljude kojima su potrebni topli stanovi i radijatori. Grad Banjaluka ima razumijevanja i želi da čuje njihovu argumentaciju“, poručio je Stanivuković dodajući da će i ovaj problem sigurno biti riješen.

Podsjećamo, iz "Eko toplana" jutros su saopštili da su primorani da uvedu restriktivni režim grijanja u Banjaluci, što znači da će temperatura u prostorijama korisnika biti 20℃ ± 1℃, umjesto 22 stepena.

"Odluka o prelasku na restriktivni režim dio je plana koji je Upravni odbor Eko toplana razmatrao i usvojio krajem 2025. godine, kao odgovor na dugotrajan nesrazmjer između rastućih troškova funkcionisanja sistema i postojećeg finansijskog okvira u kojem sistem posluje", rekli su u "Eko toplanama".

Ističu da je njena primjena bila privremeno odgođena tokom prazničnog perioda, kako bi se građanima Banje Luke obezbijedio stabilan režim grijanja u vrijeme povećane potrošnje i niskih spoljašnjih temperatura.

Sada tvrde da u aktuelnim uslovima, produžavanje dosadašnjeg režima isporuke više nije održivo bez ozbiljnog rizika po tehničku i finansijsku stabilnost sistema daljinskog grijanja.

Kao razloge navode da su u periodu od 2018. do 2025. godine, ukupni troškovi sistema daljinskog grijanja porasli za 69 odsto.

