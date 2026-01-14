Iz banjalučke toplane ponovo prijete: Temperature u stanovima će biti niže

Preduzeće "Eko-toplane" najavilo je da bi u Banjaluci moglo doći do smanjenja proizvodnje toplotne energije usljed smanjene nabavke energenta, a time i do sniženja temperature u stambenim prostorima na oko 19 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Upravni odbor je dao nalog za tehničke pripreme za moguću primjenu mjera prilagođavanja režima grijanja, u skladu sa planom predstavljenim javnosti krajem decembra, saopšteno je iz "Eko-toplana".

Iz ovog preduzeća navode da su dalje mjere predviđene isključivo kao krajnja opcija, ukoliko ne dođe do donošenja odluka koje bi omogućile stabilno funkcionisanje sistema do kraja sezone grijanja.

Navedene mjere su najavljene kao dio odgovornog i transparentnog plana očuvanja stabilnosti sistema daljinskog grijanja, u okolnostima povećanih ukupnih troškova funkcionisanja, te da su bile direktno vezane za izostanak neophodnih odluka Grada Banjaluka.

"Imali smo razumijevanja za praznike i potrebe građana i zbog toga smo zadržali puni standard grijanja, iako je plan već bio definisan. Međutim, sistem ne može dugoročno funkcionisati bez konkretnih odluka", poručio je član Upravnog odbora "Eko-toplana" Dragiša Zečević.

Nabavka energenta, dodaju, direktno je povezana sa mogućnostima plaćanja, te se plan nabavke energenta mora prilagoditi limititiranim platežnim mogućnostima.