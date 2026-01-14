logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iz banjalučke toplane ponovo prijete: Temperature u stanovima će biti niže 2

Iz banjalučke toplane ponovo prijete: Temperature u stanovima će biti niže

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
2

Preduzeće "Eko-toplane" najavilo je da bi u Banjaluci moglo doći do smanjenja proizvodnje toplotne energije usljed smanjene nabavke energenta, a time i do sniženja temperature u stambenim prostorima na oko 19 stepeni Celzijusovih.

22.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Upravni odbor je dao nalog za tehničke pripreme za moguću primjenu mjera prilagođavanja režima grijanja, u skladu sa planom predstavljenim javnosti krajem decembra, saopšteno je iz "Eko-toplana".

Iz ovog preduzeća navode da su dalje mjere predviđene isključivo kao krajnja opcija, ukoliko ne dođe do donošenja odluka koje bi omogućile stabilno funkcionisanje sistema do kraja sezone grijanja.

Navedene mjere su najavljene kao dio odgovornog i transparentnog plana očuvanja stabilnosti sistema daljinskog grijanja, u okolnostima povećanih ukupnih troškova funkcionisanja, te da su bile direktno vezane za izostanak neophodnih odluka Grada Banjaluka.

"Imali smo razumijevanja za praznike i potrebe građana i zbog toga smo zadržali puni standard grijanja, iako je plan već bio definisan. Međutim, sistem ne može dugoročno funkcionisati bez konkretnih odluka", poručio je član Upravnog odbora "Eko-toplana" Dragiša Zečević.

Nabavka energenta, dodaju, direktno je povezana sa mogućnostima plaćanja, te se plan nabavke energenta mora prilagoditi limititiranim platežnim mogućnostima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eko toplana Banjaluka grijanje Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Necemo ni placati, i dobro. Iskljuciti se sa toplane sve zgrade da se dogovore, pa neka onda plate im padaju sa neba.

Racun

Da li ce i racun biti manji?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ