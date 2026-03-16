Prvostepena presuda protiv Milorada Dodika zbog diskriminatornih izjava prema LGBTI osobama 2

Prvostepena presuda protiv Milorada Dodika zbog diskriminatornih izjava prema LGBTI osobama

Autor Nikolina Damjanić
2

Osnovni sud u Banjaluci donio je prvostepenu presudu u predmetu koji je Sarajevski otvoreni centar pokrenuo 2023. godine protiv Milorad Dodik, tada predsjednika Republike Srpske, zbog izjava koje su diskriminirale LGBTI osobe.

Milorad Dodik Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sud je utvrdio da su Dodikove izjave u martu 2023. godine stvorile neprijateljsko i uvredljivo okruženje i pozivale na isključenje LGBTI zajednice iz javnog i društvenog prostora.

Iz SOC-a navode da su sporne izjave uključivale opasne generalizacije, stigmatizaciju i delegitimizaciju LGBTI osoba, te da su imale potencijal da legitimizuju netrpeljivost i nasilje – podsjećajući na napad huligana na LGBTI aktiviste u Banjaluci 18. marta 2023.

„Ova presuda, iako prvostepena, simboličan je, ali značajan iskorak. Niko ne smije biti iznad zakona, a zakoni moraju štititi sve građane, bez obzira na seksualnu orijentaciju ili rodni identitet“, rekao je Darko Pandurević iz SOC-a.

Advokatica Dženana Hadžiomerović, koja zastupa SOC, ističe da presuda pokazuje da političari nemaju neograničeno pravo na slobodu izražavanja kada njihove izjave krše prava ranjivih društvenih grupa.

U presudi se naglašava da se od nosilaca javnih funkcija očekuje viši stepen odgovornosti jer njihove izjave imaju društveni uticaj. Sud je zabranio Dodiku dalje poduzimanje sličnih radnji kojima bi se mogla kršiti prava LGBTI osoba.

Komentari 2

Svi komentari

Darko

Na sta spade sud u Banja Luci. Treba smijeniti te sudije koje su pristrasne LGBT populaciji koja ke u suštini psihoanaliticki gledano bolesna. Samo na pritisak politike EU a iza toga stoji Njemacka i sl i njihovi Zeleni (isti koji prave nerede po Srbiji), je LGBT postao popularan sto puni kase njemackoj privredi odnosno firmama koje podržavaju ovako nešto . Pa u Hrvatskoj više nema normalnih ljudi sve homoseksualci.

X men

@Darko To je nama najbitniji problem, a sto 5 ljudi drzi citavu RS, to tako treba jel?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

