Dodik istrajan u homofobnim stavovima: Regulisati društvene mreže i zabraniti LGBT aktivizam

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da u pogledu zaštite škola u Srpskoj apsolutno stoji na stanovištu da svim aktivistima LGBT grupacije treba zabraniti pristup da propagiraju takve stvari.

"Cilj je i da se iz udžbenika izbace svi mogući sadržaji te vrste, čak i da pokušamo da vidimo na koji način sve to regulisati kroz društvene mreže. Smatram da to zagađuje javni prostor i društveni život, te da to treba eliminisati", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je rekao da ostaje protiv sadržaja koje ljudi iz LGBT grupacije propagiraju, a da nije protiv njih.

Dodik je rekao da su pripadnici LGBT zajednice slobodni da u svom privatnom životu upražnjavaju šta hoće, ali da je on protiv propagande i projekata kojima idu da to sve nametnu kao obavezu u ukupnom javnom diskursu.

On je rekao da pripadnici LGBT zajednice imaju pravo da žive svoj život i u tom smislu budu zaštićeni, ali ne i da drugima nameću svoje vrijednosti.

"Ovo je naš način života i ja to pokušavam da zaštitim", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je protiv toga da istopolni brakovi usvajaju djecu.

On je rekao da poštuje premijera Srbije Anu Brnabić i njen način života, jer ona, kako kaže, nikome ne nameće ništa.

Podsjećamo, Dodik je ranije najavio je da će u RS biti donijet zakon kojim će pripadnicima LGBT zajednice biti zabranjen "prilaz obrazovnim institucijama".

