Upozorenje na obilne snježne padavine i jak vjetar

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se na cijeloj teritoriji Republike Srpske od sutra do srijede, 15. decembra, očekuju obilne snježne padavine i jak olujni vjetar na planinama koji će praviti smetove.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Obilan snijeg će već tokom naredne noći i sutra ujutro zahvatiti većinu predjela uz brzo formiranje i porast snježnog pokrivača već tokom jutra.

Do kraja dana očekuje se visina snijega od 10 centimetara na istoku do preko 30 centimetara na zapadu, a u brdsko-planinskim predjelima na zapadu od 30 do 60 centimetara. Na krajnjem jugu padaće jaka kiša.

Obilan snijeg će padati i u utorak, 24. decembra, više u drugom dijelu dana i ponovo najviše na zapadu.

Očekuje se dodatnih 10 do 30 centimetara, a u brdsko-planinskim predelima preko 30 centimetara novog snijega.

Ukupna količina snijega u utorak krajem dana u nižim predjelima će biti 20 do 40, ponegdje na zapadu i pola metra, navodi se u upozorenju.

U višim predjelima od 50 do 80, na zapadu na višim planinama i preko jedan metar snijega. Jak vjetar i snijeg će praviti snježne nanose i mećave na planinama.

Biće i vjetrovito, pogotovo na jugu i na planinama. Očekuju se udari vjetra od 40 do 60 kilometara na čas na istoku do 70 na zapadu, a u višim predjelima na zapadu i u Hercegovini udari vjetra će biti 80 do 90 kilometara na čas.

Slab snijeg očekuje se u srijedu, kada će postepeno do kraja dana prestati i da pada.

(Srna/MONDO)