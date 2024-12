Upozorenje na vremenske neprilike: U petak olujni vjetar i naglo zahlađenje

Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za sutra, 20. decembar upozorenje na jak i olujni vjetar, naglo zahlađenje i umjereno do jake padavine.

"U petak, 20. decembra očekuje se vjetrovito vrijeme uz jaču kišu, koja će već tokom jutra preći u snijeg na planinama, a tokom dana u većini predjela osim na jugu. Očekuju se udari vjetra od 30 do 60 km/h, u višim predjelima na zapadu i u Hercegovini udari vjetra do 80 km/h, ponegdje na planinama i preko 90 km/h. Na sjeveroistoku (Semberija i Posavina) slabiji vjetar uglavnom oko 30-50 km/h", naveli su u upozorenju.

Očekuje se od 20 do 40 mm padavina, na istoku manja količina padavina uglavnom do 10 mm.

Kako je navedeno, doći će do formiranja snježnog pokrivača. U nižim predjelima se očekuje uglavnom do pet cm snijega, na krajnjem sjeveru bez snježnog pokrivača. U brdsko-planinskim predjelima od 15 do 25 cm novog snijega. U brdsko-planinskim predjelima jak vjetar uz snježne padavine će stvarati mećave i snježne nanose.

Navode da se upozorenja mogu pratiti i pomoću METEOALARM-a.

"Iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice pozivaju stanovništvo, pravna i fizička lica, da blagovremeno preduzmu sve mjere i radnje na zaštiti ljudi i materijalnih dobara, te da svoje aktivnosti na otvorenom prostoru prilagode najavama meteorologa", objavila je Gradska uprava u Banjaluci.

