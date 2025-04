Upaljen narandžasti alarm: Upozorenje na jak olujni južni vjetar u cijeloj BiH

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu BiH zbog jakih do olujnih udara južnog i jugoistočnog vjetra.

Upozorenje važi od danas, 16. aprila, od 12 sati do sutra, 17. aprila, do 19 sati, a očekuje se da će brzina vjetra biti između 60 i 80 km/h, lokalno i do 90 km/h.