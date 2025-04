Vremenski rolerkoster: Vikend donosi naglu promjenu vremena i saharski pijesak

Prema najnovijoj prognozi meteorologa stranice BHMETEO, narednih dana očekuje nas period umjereno do pretežno oblačnog vremena sa temperaturama ispod prosjeka za ovo doba godine, i to sve do petka (11. aprila).

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Povremeno se očekuju i slabe, lokalne padavine, a nešto više kiše moguće je u četvrtak (10. aprila) u centralnim, istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje, ali bez obilnih padavina. Na planinama se očekuje snijeg.

"Dnevne temperature će se do vikenda uglavnom kretati između 9 i 14 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje biti nešto toplije, do 17 stepeni. Jutra će biti prohladna i hladna, uz moguć lokalni mraz", navode sa stranice BHMETEO.

U četvrtak se tokom dana očekuje umjeren do lokalno jak sjeverni vjetar, dok će ostalih dana preovladavati slab do umjeren vjetar. Međutim, od vikenda, a posebno od nedjelje (13. aprila), dolazi do značajne promjene vremena. Visinska strujanja će promijeniti smijer na južni i jugozapadni, što će donijeti period sa izraženim južnim vjetrom.

"Očekuje se toplije vrijeme sa temperaturama koje će lokalno dostići i ljetnje vrijednosti. Povremeno će duvati pojačan jugo, a biće i kiše i pljuskova. Uz to, stižu i čestice saharskog pijeska i prašine sa sjevera Afrike. Ovakvo vrijeme bi se moglo zadržati tokom cijele naredne sedmice", navode meteorolozi.

(Mondo)