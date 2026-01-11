Frederiksen se uskoro sastaje sa Rubiom, Starmer želi da pošalje vojsku na Grenland

Premijer Danske Mete Frederiksen izjavila je da će se danski ministar spoljnih poslova naredne sedmice sastati sa američkim državnin sekretarom Markom Rubiom kako bi razgovarali o Grenlandu.

Izvor: Fritz Von Nordheim nielsen/Commission européenne

"Nalazimo se na raskršću", rekla je Frederiksenova tokom stranačke konferencije.

Lokacija i tačno vrijeme sastanka još nisu objavljeni.

Rubio je potvrdio da planira da se sastane sa danskim predstavnicima nakon što su Danska i Grenland zatražili razgovore.

Grenland, na kojem živi manje od 57.000 ljudi i čije su četiri petine prekrivene ledom, formalno dio Danske, koja je članica NATO-a.

Starmer pregovara o slanju vojnih trupa

Britanski premijer Kir Starmer pregovora sa evropskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenlandu kako bi se suprotstavili rastućoj prijetnji kineske i ruske vojske i time ublažili bezbjednosne strahove američkog predsjednika Donalda Trampa, piše "Telegraf".

Izvor iz britanske Vlade rekao je za "Telegraf" da vojni komandanti izrađuju planove za moguću misiju NATO-a na Grenlandu, kojem je američki predsjednik Donald Tramp prijetio zauzimanjem iz bezbjednosnih razloga.

Dodao je da su se britanski zvaničnici posljednjih dana sastajali sa kolegama iz više zemalja, među kojima su Njemačka i Francuska, kako bi započeli pripreme.

Planovi, koji su još u ranoj fazi, mogli bi da uključuju raspoređivanje britanskih vojnika, ratnih brodova i aviona radi zaštite Grenlanda od Rusije i Kine.

Evropske zemlje se nadaju da će značajno povećanje njihovog prisustva na Arktiku ubijediti Trampa da odustane od svoje ambicije da anektira ovo strateški važno ostrvo.

Izvori iz britanske vlade su rekli da je Starmer shvatio prijetnju Rusije i Kine u tom području izuzetno ozbiljno i složio se da se moraju preduzeti mjere.

"Dijelimo stav predsjednika Trampa, rastuća agresija Rusije na dalekom sjeveru mora biti zaustavljena, a evroatlantska bezbjednost ojačana", rekao je jedan od izvora.

Dodaje da se razgovori NATO-a o jačanju bezbjednosti u regionu nastavljaju i da Velika Britanija sarađuje sa saveznicima kako bi pokrenula napore za jačanje arktičkog odvraćanja i odbranea.

Tramp je pokrenuo ideju o efikasnoj kupovini Grenlanda, koji je autonomna teritorija Danske, tako što bi svakom od njenih 30.000 građana ponudio do 100.000 dolara da pređu na stranu Sjedinjenih Država, ali nije isključio upotrebu vojne sile za zauzimanje ostrva.

Britanski zvaničnici ističu da se Oružane snage već pripremaju za značajniju ulogu u bezbjednosti Arktika.

Prema saznanjima lista "Telegraf", EU razmatra i mogućnost uvođenja sankcija američkim kompanijama ukoliko Tramp odbije prijedlog o raspoređivanju NATO-a.