Tajna operacija Moskve i Teherana: Da li je novi iranski vođa prebačen u Moskvu?

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei navodno je u strogoj tajnosti prebačen vojnim avionom u Moskvu, gdje je operisan nakon povreda zadobijenih tokom američko-izraelskih napada na Iran.

Visoki izvor blizak novom iranskom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju otkrio je za poznati kuvajtski list Al Džarida da je on prebačen u Moskvu ruskim vojnim avionom u izuzetno tajnoj operaciji, zbog svog zdravstvenog i bezbjednosnog stanja.

Po dolasku je odmah podvrgnut "uspješnoj" operaciji i trenutno se nalazi na liječenju u bolnici u jednom od predsjedničkih kompleksa.

Prema izvoru, povrede koje je Modžtaba zadobio tokom američko-izraelskog bombardovanja u početnim napadima na Iran 28. februara zahtijevale su dobro opremljenu bolnicu, pažljivo medicinsko praćenje i posebne bezbjednosne mjere - što je, kako se navodi, nemoguće obezbijediti u Iranu zbog nastavka intenzivnih napada, naročito nakon što je Izrael objavio da će ciljati novog vrhovnog vođu.

Izvor je objasnio da iranske bezbjednosne službe posebno strahuju da bi lokacija Hamneija mlađeg mogla biti otkrivena praćenjem ljekara i specijalista koji bi ga liječili. Zbog toga je prihvaćena preporuka da se liječenje obavi u Rusiji.

Putin predložio da se Hamnei leči u Rusiji?

Takođe je naveo da je ruski predsjednik Vladimir Putin lično predložio da Modžtaba bude liječen u Rusiji tokom telefonskog razgovora sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom prošlog četvrtka.

Iranski zvaničnici, uključujući i samog Hamneija, razmotrili su ruski prijedlog i odobrili ga. Modžtaba je potom u četvrtak uveče prebačen u Rusiju, gdje ga liječi tim ruskih ljekara uz nekoliko iranskih ljekara koji su ga pratili.

S druge strane, iranski izvor blizak reformistima rekao je za Al-Džaridu da postoje velike sumnje da je prvi govor koji se pripisuje Modžtabi Hamneiju zapravo napisao generalni sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbjednost Ali Laridžani, jer se sadržaj poklapa sa njegovim ranijim izjavama.

Prema tom izvoru, Hamnei mlađi možda čak nije ni vidio taj govor, a činjenica da se nije javno pojavio niti postoji audio-snimak govora dodatno pojačava sumnje.

Netanjahu neće da kaže gdje je Modžtaba

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je takođe nagovestio da Izrael ima informacije o mestu i stanju Modžtabe, ali da ih ne želi otkriti.

Na svojoj prvoj konferenciji za novinare tokom rata u četvrtak, odgovarajući na pitanje o zdravstvenom stanju novog iranskog vođe, Netanjahu je rekao: "Neću mu dati životno osiguranje", što je protumačeno kao nagovještaj da Tel Aviv posjeduje posebne obavještajne podatke o njemu.

Prema izvorima iz Jerusalima, izraelske obavještajne službe veruju da bi Modžtabina povreda mogla biti ozbiljnija nego što se prvobitno mislilo, dodajući da Tel Aviv nema potvrđene informacije da je napustio Iran.

List Al-Džarida je već 4. marta objavio da je Modžtaba povrijeđen na lijevoj strani tijela, od glave do stopala, nakon što su ruševine pale u njegovoj blizini, ali ne direktno na njega, tokom napada na kompleks u Teheranu u kojem se nalaze kuća i kancelarija vrhovnog vođe.



