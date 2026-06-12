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Eutanazirana 91 svinja u Semberiji: Pojačane mjere nakon pojave afričke kuge

Eutanazirana 91 svinja u Semberiji: Pojačane mjere nakon pojave afričke kuge

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Nakon potvrđenog slučaja afričke kuge svinja u selu Gradac kod Bijeljine eutanazirana je 91 životinja. Nadležne službe pojačavaju mjere kako bi spriječile širenje zaraze.

Afrička kuga svinja u Semberiji: Eutanazirana 91 životinja, pojačane mjere zaštite Izvor: Shutterstock

Nakon utvrđivanja slučaja afričke kuge svinja u jednom domaćinstvu u semberskom selu Gradac eutanazirana je 91 životinja i dezinfikovana okolina, saopšteno je poslije današnje sjednice Lokalnog kriznog centra u Bijeljini.

Nalazi iz još jednog domaćinstva u Gradcu bili su negativni na prisustvo virusa afričke kuge svinja.

U saopštenju se navodi da su juče iz kanala Dašnica izvađeni leševi životinja i podnesene krivične prijave protiv nepoznatih lica koja su mrtve životinje bacila u kanal.

Upućeni su dopisi preduzećima koja su ranijih godina radila na eutanaziji svinja kako bi, u slučaju potrebe, bila spremna da maksimalno angažuju ljudstvo i mehanizaciju.

Najavljeno je da će u slučaju potrebe svi gradski veterinarski inspektori dobiti radnu obavezu i biti angažovani u punom kapacitetu.

Preduzeća "Vodovod i kanalizacija" i "Komunalac", kao i Civilna zaštita biće zaduženi za dezinfekciju zaraženih područja.

Ukoliko se zaraza proširi, gdje god je to moguće, eutanazirane i uginule životinje biće ukopane u okviru domaćinstva, a gdje to nije moguće, biće prevožena do najbližih parcela predviđenih za ukopavanje, kamionima čiji tovar će neprovidnim plastičnim folijama biti izolovan od okoline.

S ciljem boljeg informisanja mještana o opasnostima od ove bolesti životinja, po selima će biti dijeljeni leci, kao i info-grafike na društvenim mrežama, radiju i televiziji.

Gradska uprava pozvala je nadležne službe i poljoprivredne proizvođače koji gaje svinje u svojim domaćinstvima da ozbiljno shvate opasnost od širenja afričke kuge svinja i da se odgovorno odnose prema ovom problemu, jer je to jedini način da se zaraza suzbije.

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Tagovi

afrička kuga Bijeljina eutanazija svinje

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