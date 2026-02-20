logo
Afrička svinjska kuga potvrđena u Busovači: "Situacija zahtijeva hitan angažman nadležnih"

Afrička svinjska kuga potvrđena u Busovači: "Situacija zahtijeva hitan angažman nadležnih"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Opštinsko vijeće Busovače konstatovalo je da je situacija na području ove opštine u vezi sa pojavom afričke svinjske kuge složenija nego što se prvobitno procjenjivalo i da zahtijeva koordinisan i hitan angažman svih nadležnih službi.

Afrička svinjska kuga potvrđena u Busovači Izvor: Envato/byrdyak

Načelnik Opštine Busovača Asim Mekić potvrdio je da su laboratorijski nalazi uzoraka uginulih divljih svinja bili pozitivni na virus afričke svinjske kuge.

Posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da su lešine zaraženih životinja pronađene u šumama iznad glavnih vodozahvata, ključnih za snabdijevanje vodom opštine, javio je Radio Busovača.

Iako virus nije opasan za ljude, raspadanje lešina u blizini vodotokova može predstavljati sanitarni problem zbog mogućeg razvoja bakterija i kontaminacije okoline.

Veterinarske službe i lovačka društva već preduzimaju mjere na terenu, a planira se i dodatna zaštita kako bi se spriječilo širenje virusa.

Građanima je upućen poziv da izbjegavaju kretanje šumskim područjima iznad vodozahvata, da prijave svaku uočeni lešinu ili sumnjivo ponašanje životinja nadležnim službama, te da prate obavijesti javnog komunalnog poduzeća o ispravnosti vode. 

(Srna)

