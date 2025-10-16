Afrička kuga svinja potvrđena kod divljih svinja u Prnjavoru

Afrička kuga svinja registrovana je na području grada Prnjavora u populaciji divljih svinja zbog čega je danas održana sjednica Lokalnog kriznog centra, na kojoj su određene mjere suzbijanja i sprečavanja pojave, prenosa i širenja bolesti na domaće svinje.

Izvor: Shutterstock

Zaraženim područjem određuje se krug od najmanje osam kilometara u poluprečniku od mjesta primarnog žarišta, odnosno lovište Pečeneg Ilova, a imanja sa svinjama stavljaju se pod službeni nadzor veterinarskog inspektora uz sprovođenje niza zaštitnih mjera, navodi se u saopštenju Kriznog centra.

U saopštenju se precizira da je naređen popis svih kategorija svinja na imanjima, da se sva grla drže u objektima na kojim će biti izolovana od kontakta sa divljim svinjama ili zaraženim materijalom.

Zabranjuje se ulaz svinja na imanje ili njihov izlaz sa imanja bez odobrenja veterinarskog inspektora, naređuje se postavljanje dezinfekcionih barijera na ulazima i izlazima iz objekata i sa imanja.

Naređuje se i primjena odgovarajućih higijenskih i biosigurnosnih mjera za lica koja dolaze u kontakt sa divljim svinjama, ispitivanje svih uginulih svinja ili svinja koje pokazuju kliničke znakove afričke kuge.

Zabranjuje se unošenje na imanje organa ili tkiva divlje svinje bilo da je odstrijeljena ili pronađena mrtva, pribora ili opreme koji bi mogli biti kontaminirani virusom afričke kuge.

Nalaže se pregled svih odstrijeljenih ili uginulih divljih svinja na zaraženom području, neškodljivo uklanjanje svih leševa divljih svinja za koje se dijagnostičkim ispitivanjem utvrdi da su pozitivni na bolest.

Iz Lokalnog kriznog centra za kontrolu afričke kuge svinja napominju da se građani za sve dodatne informacije mogu obratiti lično veterinarskim ustanovima, gradskom Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Odjeljenju za inspekcijske poslove ili pozivom na telefone broj: 051/660-860 i 051/663-267.