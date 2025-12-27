Užas u Kruševcu: Ubio roditelje, pa skočio sa zgrade

U Kruševcu se danas dogodio težak porodični zločin u kojem su, prema nezvaničnim informacijama, stradali roditelji, dok je njihov sin (36) preminuo nakon incidenta.

Jezivi zločin dogodio se danas u Kruševcu kada je, kako se saznaje, muškarac (36) izbo roditelje i potom skočio sa zgrade. Uviđaj je u toku, a motiv još uvijek nije poznat.

"Muškarac je izbo roditelje jutros u Kruševcu, nakon čega je skokom sa zgrade izvršio samoubistvo. Još uvijek nema detalja o slučaju, a policija je na licu mjesta", kaže izvor blizak slučaju i dodaje da su oba roditelja podlegla povredama.

