logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koljić osuđen na 19 godina zatvora zbog ubistva supruge

Koljić osuđen na 19 godina zatvora zbog ubistva supruge

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Kantonalni sud u Bihaću osudio je Mehmedaliju Koljića iz Ključa za ubistvo supruge na jedinstvenu kaznu zatvora od 19 godina, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Mehmedalija Koljić osuđen na 19 godina zavora Izvor: FENA

Koljiću je izrečena zatvorska kazna jer je ubio Dijanu Koljić i neovlašteno nabavio, držao i posjedovao poluautomatski pištolj iz kategorije B, kao i pripadajuću municiju.

Optužnicom Tužilaštva Unsko-sanskog kantona Koljiću je stavljeno na teret da je počinio ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom neovlašteno nabavljanje, posjedovanje, držanje, nošenje, trgovina, popravljanje, modifikacija ili prepravljanje i posredovanje oružjem, bitnim dijelovima i municijom.

Na osnovu provedenih nekoliko desetina materijalnih dokaza, saslušanja desetina svjedoka i sedam vještaka u toku glavnog pretresa, na nesumnjiv način utvrđeno je da je Koljić 27. decembra 2024. godine oko 00.50 časova, u porodičnoj kući u naselju Velagići na području opštine Ključ, iz poluautomatskog pištolja usmrtio suprugu.

Takođe je utvrđeno da je bez važeće isprave o oružju nabavio i posjedovao municiju i poluautomatski pištolj kojim je počinio ubistvo.

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, nakon primanja pismenog otpravka presude, izjaviće žalbu Vrhovnom sudu Federacije BiH u pogledu izrečene kazne zatvora za koju Tužilaštvo smatra da nije adekvatna težini počinjenih krivičnih djela.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ključ ubistvo Bihać

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ