Koljić osuđen na 19 godina zatvora zbog ubistva supruge

Kantonalni sud u Bihaću osudio je Mehmedaliju Koljića iz Ključa za ubistvo supruge na jedinstvenu kaznu zatvora od 19 godina, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Izvor: FENA

Koljiću je izrečena zatvorska kazna jer je ubio Dijanu Koljić i neovlašteno nabavio, držao i posjedovao poluautomatski pištolj iz kategorije B, kao i pripadajuću municiju.

Optužnicom Tužilaštva Unsko-sanskog kantona Koljiću je stavljeno na teret da je počinio ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom neovlašteno nabavljanje, posjedovanje, držanje, nošenje, trgovina, popravljanje, modifikacija ili prepravljanje i posredovanje oružjem, bitnim dijelovima i municijom.

Na osnovu provedenih nekoliko desetina materijalnih dokaza, saslušanja desetina svjedoka i sedam vještaka u toku glavnog pretresa, na nesumnjiv način utvrđeno je da je Koljić 27. decembra 2024. godine oko 00.50 časova, u porodičnoj kući u naselju Velagići na području opštine Ključ, iz poluautomatskog pištolja usmrtio suprugu.

Takođe je utvrđeno da je bez važeće isprave o oružju nabavio i posjedovao municiju i poluautomatski pištolj kojim je počinio ubistvo.

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, nakon primanja pismenog otpravka presude, izjaviće žalbu Vrhovnom sudu Federacije BiH u pogledu izrečene kazne zatvora za koju Tužilaštvo smatra da nije adekvatna težini počinjenih krivičnih djela.