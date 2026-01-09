Uhapšen vlasnik lokala u Švajcarskoj, u kojem je izbio požar: Ranije osuđivan za djela vezana za prostituciju

Vlasnik bara u Krans-Montani uhapšen je zbog požara na dočeku Nove godine u kojem je poginulo 40 ljudi, među njima šestoro italijanskih tinejdžera.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Vlasnik bara u švajcarskom zimovalištu Krans-Montana, Žak Moreti, uhapšen je u petak zbog požara koji je izbio tokom proslave dočeka Nove godine, u kojem je poginulo 40 ljudi. Moreti, rođen na Korzici, izveden je iz sudnice u Sionu u policijskom kombiju nakon ispitivanja, prenosi Ansa.

Njegova supruga, Džesika Moreti, koja je rođena u Francuskoj, napustila je zgradu u pratnji advokata. Odluka da vlasnici lokala ne budu odmah uhapšeni poslije tragedije naišla je na široke kritike javnosti.

Prema navodima francuskih medija, Žak Moreti ima krivični dosije u Francuskoj, uključujući i zatvorsku kaznu izrečenu u oktobru 2008. godine zbog krivičnih djela povezanih sa prostitucijom.

