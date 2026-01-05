Još jedan Srbin preživio požar u Švajcarskoj: Mladić helikopterom prebačen u Njemačku

Mladić Daris Gegić iz Tutina nalazi se među četvoro državljana Srbije koji su teško povrijeđeni u požaru koji je izbio tokom novogodišnje noći u jednom baru u švajcarskoj Kran Montani.

Mladić Daris Gegić, rodom iz Tutina, jedan je od četvoro teško povrijeđenih ljudi rodom iz Srbije, u požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru u Kran Montani u Švajcarskoj.

"Daris koji sa majkom živi u Sionu u Švajcarskoj teško je povrijeđen tokom požara koji je, kako se sumnja, izbio nakon što je pirotehnika zahvatila plafon lokala. Za sada nije poznato koje sve povrede ima mladić, a ono što se prema posljednjim informacijama zna, jeste da je tokom požara zadobio teške tjelesne povrede i da je u pratnji medicinskog osoblja helikopterom transportovan za Njemačku i sada se nalazi na bolničkom liječenju u Berlinu", navodi izvor i dodaje da je sa njim i njegova majka.

Na jednoj internet platformi koja se bavi prikupljanjem pomoći za žrtve požara na skijalištu Kran Montana, skupljala se novčana pomoć i za Tutinca. Inače, Daris Gegić nije jedini povrijeđeni mladić rodom iz Srbije, pored njega povrijeđen je i Predrag Janković iz okoline Ljiga i Novopazarac Meldin Mehmedović.

Herojski gest

"Stefan Ivanović, koji je imao dvojno državljanstvo - sprsko i švajcarsko, preminuo je u požaru dok je spasavao goste bara "Le Constellation". Ivanović je kobne, novogodišnje večeri radio kao obezbjeđenje u klubu. Herojski je, prema riječima svjedoka, nekoliko puta ulazio u vatru koja je gutala sve pred sobom i izvlačio mladiće i djevojke iz lokala", podsjeća izvor i dodaje:

"U jednom trenutku ostao je zaglavljen u baru. Porodica i prijatelji danima su ga tražili, a juče je stigla tužna vijest, nakon što je porodica dala DNK materijal mladić je identifikovan kao žrtva velike tragedije".

Tragedija u Kran Montani odnijela je 47 žrtava koje su do sada identifikovane, a njih 119 je teško povrijeđeno i zadobili su velike opekotine. Povrijeđene žrtve transportovane su po cijeloj Švajcarskoj, kao i Evropi. Inače, kako saznaju domaći mediji, u požaru u Kran Montani ima dosta povrijeđenih rodom sa Balkana.

Zbog velike tragedije pokrenuta je istraga protiv bračnog para iz Francuske, koji više od deset godina drže bar u kom je došlo do tragedije, njima se na teret stavlja krivično djelo ubistvo iz nehata, kao i pokušaj ubistva iz nehata.

