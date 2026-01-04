Preživio, ali traume ostaju: Danijel (20) porijeklom iz BiH opisao noć užasa u Švajcarskoj

Danijel Janjić (20), porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji je rođen i odrastao u Švajcarskoj, jedan je od 119 povrijeđenih u vatrenoj stihiji koja je u novogodišnjoj noći odnijela najmanje 40 života, mahom tinejdžera i mladih ljudi.

Izvor: MAXIME SCHMID/AFP/Profimedia

Koža je nestala sa Danijelovih obraza, čela, nosa i ušiju. Njegove ruke su skrivene pod debelim slojevima zavoja, a lice prekriveno ljekovitim mastima. Iako mu ljekari obećavaju da će operacije i vrijeme zacijeliti fizičke rane, duboka trauma koju nosi dvadesetogodišnji Danijel Janjić ostaće zauvijek.

"Ostaće mi ožiljci za cijeli život, izjavio je Janjić za New York Times iz svog bolničkog kreveta u Sionu, gradu udaljenom tek petnaestak kilometara od luksuznog skijališta Kran-Montana, koje je prošle sedmice opustošio smrtonosni požar.

Prisjećajući se kobne noći u baru Le Constellation, Danijel opisuje trenutak kada je vatra prokuljala kroz podrumski dio lokala. Dok je bježao, refleksno je podigao ruke kako bi zaštitio lice od vatre. Danas, jedva može pomjeriti prste. Pored lica i ruku, opekotine su zahvatile i dio njegovih leđa.

U haosu koji je uslijedio nakon tragedije, prošli su sati prije nego što je u bolnici primio prve lijekove protiv bolova.

"Nisam mogao da izustim ni jedno slovo, toliko me boljelo", prisjeća se on. Već je prošao operaciju ruku, a uskoro ga očekuje transport u bolnicu u Sijeru na plastičnu hirurgiju.

Dok u bolničkom krevetu leži okružen cjevčicama i kateterima, Janjić priznaje da mu je emocionalno stanje izuzetno teško.

"Osjećam se slabo. Nekad sam na ivici suza, onda sam bijesan, pa tužan – ni sam ne znam kako se osjećam", iskren je ovaj mladić.

Dok istražitelji ispituju uzroke nesreće – sumnja se na male vatromete na flašama pića koji su zapalili izolaciju na plafonu – gradom odzvanjaju crkvena zvona za stradale, među kojima su kćerke lokalnih zvaničnika, mladi sportisti i studenti.

I dok se Švajcarska u suzama oprašta od žrtava, Danijel Janjić pred sobom ima dug put oporavka, noseći teret sjećanja na noć u kojoj je slavlje postalo nezapamćena tragedija.