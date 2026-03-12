Konaković: Još 200 državljana BiH na Bliskom istoku, troškovi povratka nula KM

Na području Bliskog istoka boravi još oko 200 državljana BiH, od kojih je 30 turista, rekao je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

"Za većinu njih smo našli rješenje. Desetak je ostalo i oni će u narednim danima biti vraćeni kući", rekao je Konaković novinarima.

Naveo je da nije potrošeno ništa od 800.000 KM koje je za povratak državljana BiH izdvojio Savjet ministara, a većina državljana BiH kući je vraćena preko Mehanizma civilne zaštite EU i u saradnji sa zemljama regiona.

Konaković je dodao da za one koji su ostali u zemljama Bliskog istoka ne postoji osnov, niti ima potrebe da se šalje čarter let.

Govoreći o prijedlogu zaštitnih mjera na uvoz čelika koji danas na sjednici Savjeta ministara nije dobio potrebnu podršku, Konaković je rekao da se treba zaštiti domaća proizvodnja, ali da se trebaju poštovati i međunarodni sporazumi.

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da bi najavljene blokade prevoznika mogle da imaju ozbiljne posljedice po privredu i domaćinstva.

Naveo je da je prethodno petodnevno zatvaranje carinskih terminala pokazalo kolike ekonomske gubitke može izazvati prekid transporta, jer su neke izvozne i proizvodne kompanije u tom periodu zabilježile višemilionske gubitke.