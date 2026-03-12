logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Konaković: Još 200 državljana BiH na Bliskom istoku, troškovi povratka nula KM

Konaković: Još 200 državljana BiH na Bliskom istoku, troškovi povratka nula KM

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Na području Bliskog istoka boravi još oko 200 državljana BiH, od kojih je 30 turista, rekao je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković.

Još 200 državljana BiH na Bliskom istoku Izvor: Bernard Milošević/SRNA

"Za većinu njih smo našli rješenje. Desetak je ostalo i oni će u narednim danima biti vraćeni kući", rekao je Konaković novinarima.

Naveo je da nije potrošeno ništa od 800.000 KM koje je za povratak državljana BiH izdvojio Savjet ministara, a većina državljana BiH kući je vraćena preko Mehanizma civilne zaštite EU i u saradnji sa zemljama regiona.

Konaković je dodao da za one koji su ostali u zemljama Bliskog istoka ne postoji osnov, niti ima potrebe da se šalje čarter let.

Govoreći o prijedlogu zaštitnih mjera na uvoz čelika koji danas na sjednici Savjeta ministara nije dobio potrebnu podršku, Konaković je rekao da se treba zaštiti domaća proizvodnja, ali da se trebaju poštovati i međunarodni sporazumi.

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da bi najavljene blokade prevoznika mogle da imaju ozbiljne posljedice po privredu i domaćinstva.

Naveo je da je prethodno petodnevno zatvaranje carinskih terminala pokazalo kolike ekonomske gubitke može izazvati prekid transporta, jer su neke izvozne i proizvodne kompanije u tom periodu zabilježile višemilionske gubitke.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Elmedin Konaković Bliski istok

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ