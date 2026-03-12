logo
Dječak sa meningitisom sinoć primljen na UKC RS

Dječak sa meningitisom sinoć primljen na UKC RS

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
0

Šestogodišnji dječak sinoć, 11. marta je primljen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, sa dokazanim meningitisom.

20.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Potvrdili su ovo iz UKC RS za "Nezavisne novine", te navode da je mališan primljen u Kliniku za dječije bolesti.

"Prema riječima načelnice Klinike za dječije bolesti Olivere Ljuboja, u Kliniku za dječije bolesti sinoć je primljen dječak od šest godina sa dokazanim meningitisom. Još uvijek nema etiološke potvrde meningitisa", kazali su iz UKC RS

Dodaju da su roditelji upoznati te da su u pratnji djeteta.

Međutim, iz UKC-a nema nisu saopštili informacije odakle je dijete, niti da li ide u predškolsku ustanovu.

Inače, u slučajevima kada je potvrđeno oboljenje djece od meningitisa izazvanog enterovirusima, bitno je povećati higijenu i preduzeti mjere prevencije.

Kako su ranije pojašanjavali iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, mjere uključuju povećanu higijenu ruku i prostora, te smanjenje kontakata među djecom, kao i ograničavanje sportskih i drugih aktivnosti koje uključuju veći broj djece.

Takođe, potrebno je i izbjegavanje porodičnih okupljanja kako bi se spriječilo širenje virusa. Osim toga, važno je obratiti pažnju na simptome kao što su povišena temperatura, letargija, pospanost, osjetljivost na svjetlost, odbijanje hrane, kao i druge promjene u ponašanju djeteta.

(Mondo)

