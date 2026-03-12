logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkriveno ko je slao lažne dojave o bombama: Tuzlanska policija podnijela izvještaj protiv dvojice maloljetnika

Otkriveno ko je slao lažne dojave o bombama: Tuzlanska policija podnijela izvještaj protiv dvojice maloljetnika

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Protiv dva šesnaestogodišnja učenika jedne srednje škole iz Lukavca biće podneseni izvještaji Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli zbog sumnje da su lažno dojavljivali o postavljenim eksplozivnim naprvama, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Maloljetnici iz Tuzle slali lažne dojave o bombama Izvor: MUP HNK

Radeći po prijavama od 13. i 24. februara, policija je utvrdila da je cilj lažnih dojava, najvjerovatnije, bio zaustavljanje nastavnog procesa, što je, osim uznemirenosti građana, uzrokovalo i bespotrebno angažovanje većeg broja policijskih službenika, vatrogasne jedinice i Službe hitne medicinske pomoći.

Policija apeluje na roditelje da se aktivno uključe u sprečavanje ovakvih pojava, naročito jer je riječ o krivičnom djelu za koje su krivično odgovorni maloljetnici ili njihovi roditelji.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tuzla policija lažna dojava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ