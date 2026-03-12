Otkriveno ko je slao lažne dojave o bombama: Tuzlanska policija podnijela izvještaj protiv dvojice maloljetnika

Protiv dva šesnaestogodišnja učenika jedne srednje škole iz Lukavca biće podneseni izvještaji Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli zbog sumnje da su lažno dojavljivali o postavljenim eksplozivnim naprvama, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Izvor: MUP HNK

Radeći po prijavama od 13. i 24. februara, policija je utvrdila da je cilj lažnih dojava, najvjerovatnije, bio zaustavljanje nastavnog procesa, što je, osim uznemirenosti građana, uzrokovalo i bespotrebno angažovanje većeg broja policijskih službenika, vatrogasne jedinice i Službe hitne medicinske pomoći.

Policija apeluje na roditelje da se aktivno uključe u sprečavanje ovakvih pojava, naročito jer je riječ o krivičnom djelu za koje su krivično odgovorni maloljetnici ili njihovi roditelji.

(Srna)