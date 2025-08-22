Dojava o bombi u NSRS bila lažna, ministri ulaze u zgradu (FOTO, VIDEO)

Kontradiverzionim pregledom prostorija Narodne skupštine Republike Srpske utvrđeno je da je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi bila lažna.
Nakon okončanja pregleda, poslanici, ministri u ostavci, novinari, kao i osoblje Skupštine vratili su se u zgradu
Uskoro se očekuje početak vanredne sjednice.
Na predloženom dnevnom redu sjednice parlamenta je i usvajanje ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, kao i informacija o presudi Suda BiH i odluci CIK-a BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku, te zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Srpske.
Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, po hitnom postupku.
