Dojava o bombi u NSRS bila lažna, ministri ulaze u zgradu (FOTO, VIDEO)

Kontradiverzionim pregledom prostorija Narodne skupštine Republike Srpske utvrđeno je da je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi bila lažna.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon okončanja pregleda, poslanici, ministri u ostavci, novinari, kao i osoblje Skupštine vratili su se u zgradu

Uskoro se očekuje početak vanredne sjednice.

@mondo_bih Lažna dojava o bombi u NSRS. Poslanici i ministri se vraćaju i uskoro počinje vanredna sjednica, na kojoj bismo mogli saznati ime novog premijera ♬ original sound - mondo.ba

Na predloženom dnevnom redu sjednice parlamenta je i usvajanje ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, kao i informacija o presudi Suda BiH i odluci CIK-a BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku, te zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Srpske.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, po hitnom postupku.

(MONDO)