Ovo je najjača valuta na svijetu 2025. godine: Veoma je atraktivna za investitore i štednju

Ruska rublja je 2025. godine nadmašila je sve vodeće svjetske valute.

Ruska rublja je 2025. godine nadmašila sve vodeće svjetske valute, ostvarivši rast od 45% od početka godine, što je čini najuspješnijom globalnom valutom u jednoj godini još od 1994, prema proračunima Bloomberg-a.

Trenutno se trguje blizu nivoa od 78 rubalja za dolar, čime se približava vrijednostima koje nisu viđene od prije eskalacije sukoba u Ukrajini 2022. godine.

Pored statusa najjače valute, rublja je ušla i među pet najprofitabilnijih globalnih valuta po spot prinosima, odmah iza plemenitih metala – platine, srebra, paladijuma i zlata.

Visoke kamate i sankcije kao ključni faktori

Snaga rublje, prema analitičarima, posljedica je naglog pada domaće potražnje za stranim valutama, izazvanog zapadnim sankcijama, ali istroge monetarne politike Banke Rusije, koja je godinama održavala visoku referentnu kamatu.

Centralna banka jetri godine držala rekordno visoku referentnu stopu, sve do decembra 2025, kada je smanjena za 5 procentnih poena na 16%, kao dio mjera za obuzdavanje inflacije u uslovima sankcija.

Prije toga, nakon početnog skoka kamate sa 9,5% na 20% radi stabilizacije valute, zatim novog zaoštravanja usljed inflatornih pritisaka, referentna stopa jedostigla vrhunac od 21% u oktobru 2024., da bi potom počela postepena smanjenja tokom 2025. godine.

Prodaja deviza i nova metodologija kursa

Podršku valuti pružile su idevizne intervencije Banke Rusije, kroz prodaju strane valute, dok je Ministarstvo finansija upravljalo juanom i zlatom iz Nacionalnog fonda blagostanja, kako bi nadomjestilo gubitke prihoda iz energetskog sektora.

Do 2024. godine,zvanični kurs rublje prema dolaru i evru određivan je trgovanjem na Moskovskoj berzi, ali je u junu 2024. trgovanje tim valutama na berzi obustavljeno zbog zapadnih sankcija usmjerenih na finansijsku infrastrukturu Rusije.

Od tada, Banka Rusije formira zvanični kurs na osnovu podataka komercijalnih banaka, koristeći OTC međubankarske transakcije i over-the-counter interbank trgovinu, prema metodologiji zasnovanoj nameđubankarskim vanberzanskim deviznim operacijama.

Rublja među najprofitabilnijim globalnim ulaganjima

Rast rublje u 2025. svrstava je u top 5 najprofitabilnijih valutama na svijetu po spot prinosima, poslije platine, srebra, paladijuma i zlata, što je čini izuzetno atraktivnom za domaće investitore i građane koji štede u rublji.

