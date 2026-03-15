Brutalno pretučena žena nasred ulice u Beogradu: "Polomio mi je vilicu, imam otvorene rane na glavi, ali sam živa"

Muškarac brutalno pretukao ženu nasred ulice u Beogradu. Snimak nasilja kruži društvenim mrežama, a žrtva se kratko oglasila nakon zlostavljanja koje trpi godinama.

U subotu 14. marta je u Borskoj ulici na Kanarevom brdu u Beogradu brutalno pretućena žena D.S. (34), a policija je uhapsila A.S. (37) zbog nasilja u porodici, saznaje "Telegraf". Snimak nasilja nasred ulice kružio je svim društvenim mrežama i zgrozio je javnost, a zbog uznemirujućih scena i zvukova nećemo objaviti taj snimak u ovom tekstu.

Svađa je nastala nakon svađe supružnika i ubrzo je eskalirala u fizički sukob. A.S. je, pesnicama udarao ženu u glavu i tijelo, a potom ju je šutirao dok je ležala na zemlji.

Pretučena žena je vozilom Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar. Konstatovane su joj teške tjelesne povrede, a ona se nakon jezivog nasilja oglasila.

"Danas sam pretučena na Kanarevom brdu. Nažalost, ovo nasilje traje godinama, a svaki put kada bih pokušala da ga prekinem i odem, završavalo se na ovakav način.

Imamo troje maloljetne djece koja su sve ovo trpila i gledala zajedno sa mnom. Beskrajno hvala svim ljudima koji su mi pritekli u pomoć jer sam sigurna da bez njih danas ne bih ostala živa.

Zadobila sam teške tjelesne povrede – polomljena mi je vilica, izbijen zub, imam otvorene rane na glavi i povrede po cijelom tijelu. Ipak, hvala Bogu, preživjela sam", saopštila je žrtva nasilja, a njene riječi prenosi instagram stranica "Serbialive_Vesti".

