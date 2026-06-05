Niko nema rješenje za zagađenje vazduha: Ima para, ali nema prijavljenih projekata

Iako su obezbijeđena sredstva za projekte poboljšanja kvaliteta vazduha, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske do sada nije dobio nijedan konkretan prijedlog lokalnih zajednica.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vlada Republike Srpske obezbijedila je dodatna sredstva za projekte usmjerene na poboljšanje kvaliteta vazduha, ali interesovanja lokalnih zajednica gotovo da nema.

U Fondu za zaštitu životne sredine kažu da do sada nisu zaprimili nijedan konkretan projekat iz ove oblasti.

Nadležni pozivaju gradove i opštine da iskoriste dostupna sredstva i kandiduju projekte za rješavanje problema zagađenja.

Iako je Vlada Republike Srpske prije nekoliko mjeseci pokrenula inicijativu za značajnije finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine, konkretni prijedlozi lokalnih zajednica još uvijek ne stižu na adresu Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Prioritet je dat projektima koji se odnose na poboljšanje kvaliteta vazduha, za koje su obezbijeđena i dodatna sredstva, ali do danas nije dostavljen nijedan projekat koji bi se odnosio na ovaj problem, piše atv.

Tokom protekle zime građani širom Republike Srpske, posebno u urbanim sredinama, suočavali su se sa čestim upozorenjima na visok nivo zagađenja vazduha. Nadležni su upozoravali da su najugroženiji djeca, starije osobe i hronični bolesnici, dok su građani i ekološki aktivisti tražili hitne mjere za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Fond bez prijava za projekte

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske Denis Stevanović kaže da ga iznenađuje činjenica da nijedna lokalna zajednica do sada nije kandidovala projekat iz oblasti smanjenja zagađenja vazduha.

"Moram reći da sam malo i u čudu da nijedna lokalna zajednica nije do sada uputila nikakav konkretan projekat i tražila sufinansiranje iz oblasti zagađenja vazduha", rekao je Stevanović.

Na pitanje da li je među prijavljenima bio najveći grad u Republici Srpskoj, Stevanović je naveo da Banjaluka nije dostavila projekat koji se direktno odnosi na unapređenje kvaliteta vazduha.

"Nismo imali projektni prijedlog ni iz najvećeg grada, s tim da je Banjaluka aplicirala sa jednim projektom i ostvarila pravo na sredstva. Čini mi se da je vrijednost projekta bila oko 50.000 maraka", rekao je on.

Zašto nema više prijava, ostaje nejasno. Odgovore na pitanja o eventualnim projektima nije bilo moguće dobiti ni iz Gradske uprave Banjaluka, grada koji tokom zimskih mjeseci redovno bilježi visoke koncentracije štetnih čestica u vazduhu.

Gacko najavljuje nove projekte

Da je problem zagađenja prisutan i u drugim lokalnim zajednicama potvrđuju i u Gacku, gdje su se protekle zime suočili sa dodatnim problemima nakon samozapaljenja deponije.

Načelnik opštine Vukota Govedarica kaže da lokalna uprava radi na pripremi novih projekata i da očekuje nastavak saradnje sa Fondom.

"Česti su bili dani kada smo mogli osjetiti elektrofilterski pepeo i vidjeti kako pada po gradskim površinama. Ono što nas raduje jeste da je Fond za zaštitu životne sredine spreman da sufinansira projekte koji doprinose unapređenju kvaliteta vazduha. Želimo da nastavimo saradnju i već pripremamo projekte koji se odnose na cirkularnu ekonomiju i razdvajanje otpada", rekao je Govedarica.

Ministar najavio dodatne inicijative

Resorni ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik ocijenio je da je šteta što lokalne zajednice ne koriste mogućnosti koje su im ponuđene.

"Fond kroz svoje programe nudi različite mogućnosti za unapređenje funkcionisanja opština i gradova, pa tako i kroz projekte koji se odnose na kvalitet vazduha. Stupićemo u kontakt sa Savezom opština i gradova i dodatno inicirati prijavljivanje lokalnih zajednica na ovaj javni poziv", rekao je Vipotnik.

On je poručio da postoji i politička volja i finansijska sredstva, te da će Ministarstvo pružiti i tehničku pomoć svim lokalnim zajednicama kojima bude potrebna podrška u pripremi projektne dokumentacije.

S obzirom na to da su problemi sa zagađenjem vazduha iz godine u godinu sve izraženiji, nadležni upozoravaju da bi gradovi i opštine trebalo što prije da iskoriste dostupna sredstva kako bi narednu sezonu grijanja dočekali spremniji i sa konkretnim mjerama za smanjenje zagađenja.