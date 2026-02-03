Zagađen vazduh u Banjaluci: Evo kako u OŠ Nikola Tesla pristupaju ovom problemu

Banjaluka se godinama suočava sa problemom zagađenog vazduha, posebno tokom zimskih mjeseci, kada su koncentracije štetnih čestica često iznad dozvoljenih vrijednosti.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dok su se sistemske mjere na nivou grada i države intenzivirale tek u posljednje vrijeme, Osnovna škola „Nikola Tesla“ je još od početka rada uvela prvo tehnička, a zatim i organizaciona rješenja sa ciljem zaštite zdravlja djece.

O tome kako zagađenje utiče na djecu, koje mjere škola sprovodi i zašto je prevencija ključna, razgovarali smo sa Ratkom Knežićem, nastavnikom biologije u OŠ „Nikola Tesla“.

Šta nam, kao nastavnik biologije, možete reći - da li je zagađen vazduh ozbiljan problem za zdravlje djece?

Zagađen vazduh predstavlja ozbiljan problem za sve ljude, a naročito za djecu. U kratkom vremenskom periodu negativno utiče na respiratorni, kardiovaskularni i nervni sistem, ali preko ovih sistema utiče i na sve druge sisteme. Vrlo je važno da znamo da ta zagađenost ne utiče samo na koncentraciju i pažnju djece i njihov imunitet nego može da ima i dugoročne posljedice. Zato je vrlo važno da imamo mjere kojima možemo da utičemo na ovaj problem, odnosno da smanjimo posljedice koje bi se mogle javiti dugoročno.

Kako funkcioniše HRV ventilacija u OŠ "Nikola Tesla" Škola je opremljena centralnim sistemom mehaničke ventilacije sa povratom toplote (HRV), projektovanim za objekte vaspitno obrazovne namjene sa stalnim boravkom djece i zaposlenih. Sistem omogućava kontrolisan dovod svježeg spoljašnjeg vazduha i istovremeni odvod potrošenog vazduha, bez miješanja zračnih struja, čime se obezbjeđuje stabilan kvalitet unutrašnjeg vazduha u učionicama i zajedničkim prostorima. Dovodni vazduh prolazi kroz filtere koji smanjuju prisustvo prašine, polena i lebdećih čestica, a sistem je prilagođen kontinuiranom radu i različitim spoljašnjim uslovima, uključujući periode povećanog zagađenja. Ovakav način ventilacije omogućava zdravije i kontrolisano unutrašnje okruženje, što je posebno važno za djecu koja veliki dio dana provode u školskom prostoru.

Kako škola konkretno reaguje kada je zagađenje povišeno?

Kada je visoka koncentracija zagađujućih čestica prisutna u vazduhu škola ima svoj protokol koji pratimo od početka dana. Prvo provjerimo kakva je koncentracija zagađujućih čestica u vazduhu, ako utvrdimo da je povišena, djecu zadržavamo unutar školskog objekta i sve aktivnosti se obavljaju u školi. Tada radimo različite stvari, da li će to biti društvene igre, gledamo neke edukativne filmove ili se bave fizičkim aktivnostima u sali, a velika prednost naše škole jeste to što imamo ventilacioni sistem koji unosi vazduh iz spoljašnje sredine, a taj vazduh prolazi kroz niz filtera koji odstranjuju prašinu, polen i zagađujuće sitne čestice koje predstavljaju problem za zdravlje ljudi.

Koliko je važno da se ovakve mjere uvedu preventivno, a ne tek kada problem postane ozbiljan?

Prevencija je kao i u većini slučajeva ključna, pogotovo kada su u pitanju djeca. Mi ne smijemo da dozvolimo situaciju da dođe do pojave simptoma kod djece, moramo da reagujemo odmah od početka i to je ono što je naša škola radi u okviru svojih mogućnosti. Ovaj sistem ventilacije i prečišćavanja vazduha je vrlo značajan. Ono što nam je posbeno drago jeste što se i na nivou grada i države počelo pričati o tome, ali su nam potrebne brze i efikasne mjere da bi se ovaj problem riješio.

Da li djecu učite i kako da razumiju problem zagađenja?

Na časovima biologije sa djecom kroz određene projektne aktivnosti često razgovaramo, posebno sad kad je ova tema aktuelna. Nije nam cilj samo da ih zaštitimo nego da ih poučimo da i oni postanu svjesni i odgovorni kada je u pitanju zagađenost vazduha. Posebno mi je drago što su djeca jako kreativna, a to su pokazali kada smo tražili rješenja i ono što bi se moglo primijeniti u praksi. To su ideje za koje stvarno mislim da bi mogle zaživjeti. Nekad mislim da bi mi odrasli trebalo da učimo određene stvari od djece.

Kako djeca reaguju na ove mjere i da li su svjesna zašto se one primjenjuju?

Njima je potrebno samo dobro objasniti, navesti argumente ili eventualno pokazati neki eksperiment ili video da bi postali svjesni zbog čega se rade određene stvari, tako i kada je u pitanju zaštita od zagađenja. Onog trenutka kada da oni postanu svjesni, onda i sami jedni druge upozoravaju, edukuju i skrenu pažnju na zagađenje vazduha.

Možete li nam ukratko objasniti kako je tehnički riješena ventilacija u školi?

U našoj školi imamo ventilacioni sistem koji izbacuje "potrošeni" vazduh, a istovremeno unosi izvana novi vazduh. Taj novi vazduh prolazi kroz niz filtera i tom prilikom se čisti, odnosno odstranjuju se čestice prašine, polena i ove sitne zagađujuće čestice koje predstavljaju najveći problem.

Pri dolasku smo primijetili i solarne panele na školi, možete li nam reći nešto više o tome?

Naša škola je u stvari eko-škola, a što se solarnih panela tiče, imamo dvije solarne elektrane koje će uskoro da profunkcionišu. Naša škola će dobijati energiju iz tih elektrana, a istovremeno višak energije koja se proizvede će biti usmjeren dalje u distribuciju. Osim toga imamo razdvajanje i sakupljanje papira, plastike. Mi smo u pravom smislu jedna ozbiljna škola kada su u pitanju ekološki projekti.



