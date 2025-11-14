"Za nas dijete nije samo broj u dnevniku" – Anđa Tomić, direktorica OŠ Nikola Tesla (Video)

Banjalučka Osnovna škola “Nikola Tesla” mijenja način na koji učimo
U vremenu kada se obrazovni sistem suočava s različitim izazovima, banjalučka Osnovna škola "Nikola Tesla" izdvaja se kao primjer kako škola može biti i drugačija – toplija, savremenija i više usmjerena na dijete.
Prva i za sada jedina privatna osnovna škola u Republici Srpskoj radi po Montesori metodu, spajajući tradicionalne vrijednosti sa inovativnim pristupom učenju.
O viziji, izazovima i budućnosti obrazovanja razgovarali smo sa direktoricom Anđom Tomić.
Škola Nikola Tesla prva je i za sada jedina privatna osnovna škola u Srpskoj. Koji su Vama bili najveći izazovi kada ste došli na čelo ove ustanove?
Najveći izazov bio je izgraditi povjerenje – i u samu ideju privatne osnovne škole i u našu sposobnost da dokažemo da obrazovanje može izgledati drugačije, a da pri tom ostane kvalitetno, sistematično i odgovorno.
Kada ste prvi u nečemu, sve radite od temelja: gradite tim (a tu smo i imali najviše izazova), kreirate kulturu, odnose sa roditeljima i zajednicom, a istovremeno stvarate obrazovni model koji spaja najbolje iz tradicionalnog i savremenog pristupa.
Po čemu se, po Vašem mišljenju, ova škola najviše razlikuje od državnih škola u Banjaluci i šire?
Prije svega po pristupu svakom učeniku i po kvalitetu odnosa u učionici. Naši razredi su manji, što omogućava nastavnicima da zaista upoznaju svako dijete – njegove potrebe, tempo i način učenja.
Druga važna razlika je prostor i atmosfera: škola je projektovana kao svijetao, otvoren i inspirativan prostor u kojem se djeca osjećaju slobodno i sigurno.
Treća razlika je u metodologiji. Dijete nije pasivan slušalac, nego aktivan učesnik procesa učenja – ne samo na časovima, već tokom cijelog boravka u školi.
Koliko se u ovih nekoliko godina promijenila percepcija prema privatnom obrazovanju u Republici Srpskoj?
U početku je bilo mnogo predrasuda – privatna osnovna škola se doživljavala kao luksuz ili zabavište za privilegovanu djecu, a ne kao izbor drugačijeg pristupa obrazovanju. Danas je to znatno drugačije.
Sve više roditelja razumije da “privatno” u osnovnom školstvu ne znači neozbiljno, već posvećeno, personalizovano i savremeno. Roditelji koji su sa nama od početka sada su naši najbolji ambasadori – jer vide napredak i zadovoljstvo svoje djece.
Pored toga, i stručna javnost i regulatori prepoznali su naš rad na najvišem nivou, pa za svoje aktivnosti i planove dobijamo stalne pohvale i često smo istaknuti kao primjer dobre prakse u obrazovanju.Izvor: Slaven Petković - Mondo
Montesori metod često se povezuje s razvijanjem samostalnosti i kreativnosti kod djece. Kako to konkretno izgleda u vašoj školi?
Montesori pristup kod nas nije izdvojen program, već način razmišljanja koji prožima cijeli dan – od ulaska u učionicu do kraja nastave.
Djeca imaju mogućnost izbora načina na koji će pristupiti nekom problemu, mnogo prilika za učenje kroz iskustvo i interakciju sa stvarnim životom i lokalnom zajednicom.
Učitelj ima ulogu mentora i posmatrača – on ne govori umjesto djeteta, već ga vodi pitanjima, podstiče ga da samo pronađe rješenje. U praksi to znači da djeca razvijaju samostalnost, samopouzdanje i odgovornost za vlastiti rad.
Da li je bilo teško uklopiti Montesori principe u naš obrazovni sistem, koji je i dalje prilično tradicionalan?
Naravno da jeste. Tradicionalni sistem je strukturisan, a Montesori pristup traži fleksibilnost. Izazov je bio pronaći ravnotežu – da ispratimo nastavne planove i standarde Republike Srpske, ali da u njih unesemo metode koje razvijaju radoznalost, samostalnost i logičko mišljenje.
Naša djeca uče isto gradivo kao i njihovi vršnjaci u državnim školama, ali način na koji do tog znanja dolaze je drugačiji – prirodniji i motivišući.Izvor: Slaven Petković - Mondo
Kako nastavnici reaguju na taj drugačiji pristup – da li je bilo potrebno dodatno obrazovanje ili promjena načina razmišljanja?
Da, bez sumnje, potrebno je i dodatno obrazovanje i promjena načina razmišljanja. Jako je važno da je nastavni kadar otvorenog uma i da želi da koristi različite metode u radu.
Naši nastavnici prolaze kontinuirane obuke iz oblasti savremenih pedagoških metoda, komunikacije i emocionalne inteligencije.
Promjena se ne dešava preko noći – imali smo mnogo izazovnih situacija, ali danas imamo nastavnike koji vjeruju u ono što rade i razumiju da nastavnik u 21. vijeku nije predavač, već motivator, mentor i primjer.
Šta biste rekli roditeljima koji se plaše da "alternativni" program neće djeci pružiti dovoljno znanja za klasične izazove – recimo, prijemne ispite ili srednju školu?
To je potpuno razumljiv strah, ali praksa pokazuje suprotno. Naši učenici savladavaju sve nastavne sadržaje po važećem planu i programu Ministarstva, uz dodatne elemente koji im daju širu sliku i bolje razumijevanje.
Naša prva generacija maturanata od ovog septembra pohađa srednje škole koje su im bile prvi izbor i koje su upisali bez problema.
Zahvaljujući individualizovanijem pristupu, oni usvajaju znanje trajnije i razvijaju sposobnost primjene – što ih upravo čini spremnijima za dalje školovanje.
Kako zamišljate školu budućnosti i koliko ste te principe već uspjeli da primijenite u "Nikoli Tesli"?
Škola budućnosti je ona u kojoj dijete nije broj u dnevniku, već osoba čije se sposobnosti prepoznaju, njeguju i razvijaju. Mi to već živimo: naši učenici istražuju, kreiraju, programiraju, izrađuju makete, bave se dizajnom, učestvuju u debatama i projektima. Učionica nije samo prostor sa klupama, nego laboratorija ideja.Izvor: Slaven Petković - Mondo
Škola nosi ime Nikole Tesle - jednog od naših najvećih naučnika. Na koji način njegovo ime i nasljeđe inspirišu vaš obrazovni pristup?
Ime Nikole Tesle nas obavezuje da njegujemo radoznalost, preciznost, inovativnost i poštovanje prema znanju.
Učenike o Tesli ne učimo samo kroz lekcije, već kroz vrijednosti: da je važno vjerovati u ideju, da je u redu biti drugačiji, da je rad neodvojiv od stvaralaštva.
Zato i naš simbol nije samo ime, već duh istraživanja koji želimo da živi u svakom djetetu.
Kako njegujete radoznalost i kritičko mišljenje kod djece, posebno u vremenu kada informacije dolaze sa svih strana?
Tako što ih učimo da postavljaju pitanja, a ne da samo traže odgovore. Radoznalost njegujemo kroz projektne zadatke, istraživanja, razgovore, debate i interdisciplinarne aktivnosti.
Djeca uče kako da razlikuju činjenice od mišljenja, kako da koriste tehnologiju kao alat, a ne kao distrakciju. Kritičko mišljenje i kreativnost su temelj svakog budućeg uspjeha.
Direktorica Anđa Tomić i njen tim svakodnevno dokazuju da škola može biti mjesto gdje se znanje ne stiče učeći "napamet", već se živi – s radoznalošću, poštovanjem i osmijehom.
Šta biste željeli da svako dijete koje prođe kroz vašu školu ponese sa sobom u život?
Da vjeruje u sebe, da voli da uči, da zna da svijet može mijenjati malim, ali iskrenim djelima. Znanje je važno, ali je još važnije da dijete izađe iz škole kao dobra, empatična i samosvjesna osoba. To je naša najveća pobjeda.
Na kraju, kako biste definisali vašu ličnu misiju u obrazovanju?
Moja misija je da obrazovanje učinim ljudskijim, smislenijim i savremenijim. Vjerujem da svako dijete ima svoj ritam i talenat, i da je naš zadatak da ga prepoznamo, a ne da ga uklapamo u kalup. Ako dijete dolazi u školu s osmijehom i odlazi ponosno na ono što je naučilo – onda smo uradili pravi posao.
U Osnovnoj školi "Nikola Tesla" u Banjaluci obrazovanje nije rutina, nego proces rasta – i učenika i nastavnika. Kroz spoj tradicije i savremenih metoda, ova škola pokazuje da kvalitet ne zavisi od forme, već od ideje i posvećenosti.