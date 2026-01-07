logo
Sudar NATO saveznika: Danska vojska dobila naređenje da puca na američke trupe ako napadnu Grenland 1

Sudar NATO saveznika: Danska vojska dobila naređenje da puca na američke trupe ako napadnu Grenland

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Oružane snage Danske će pružiti oružani otpor američkim trupama ukoliko bi one izvršile invaziju na Grenland.

Danska vojska dobila naređenje da puca na američke trupe ako napadnu Grenland Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Dansko vojno rukovodstvo potvrdilo je da će oružane snage Danske pružiti oružani otpor američkim trupama ukoliko bi one izvršile invaziju na ostrvo Grenland, čime se prvi put otvoreno ukazuje na mogućnost direktnog vojnog sukoba između dvije saveznice.

Prema potvrdi danske Komande odbrane i Ministarstva odbrane, koju prenosi danski list "Berlingske", vojska ima stalna naređenja da se suprotstavi svakom oružanom pokušaju zauzimanja Grenlanda - uključujući i onaj koji bi došao iz Sjedinjenih Američkih Država. Ta obaveza zasniva se na kraljevskom dekretu iz perioda Hladnog rata koji je i dalje na snazi.

Nakon što je Bijela kuća kasno sinoć ponovila da vojna akcija radi preuzimanja Grenlanda - poluautonomne teritorije u okviru Danske - i dalje ostaje jedna od opcija, Kopenhagen je sada potvrdio da su danski vojnici dobili naređenje da se bore, što bi neminovno dovelo do direktnog sukoba između članica NATO.

Direktiva iz 1952. godine, donijeta s ciljem da se spreči da Danska ikada više bude zatečena nespremna - kao što se dogodilo kada je nacistička Njemačka pregazila zemlju u Drugom svjetskom ratu - nalaže da danske snage odmah stupe u borbu ukoliko dođe do napada na nacionalnu teritoriju ili na danske vojnike u inostranstvu, čak i bez formalne objave rata.

U naredbi se navodi da jedinice "bez odlaganja treba da započnu borbu, ne čekajući dalja naređenja", i da moraju nastaviti otpor kako bi se dobilo vrijeme za širu mobilizaciju. Pravilo takođe obavezuje policiju da pruži podršku vojnim operacijama protiv unutrašnje saradnje s neprijateljem, dok se pripadnici Teritorijalne odbrane pozivaju da se jave na dužnost.

Zakon dodatno propisuje da danski vojnici ne smeju izvršavati naređenja vlasti koje su zarobljene ili na drugi način onesposobljene od strane neprijatelja.

(Blic/MONDO)

zole

E da mi je vidjeti i to da se neko u NATO u pobije među sobom , nema šanse

