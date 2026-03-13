Državljanin BiH kažnjen u Crnoj Gori: Pijan i bez vozačke preticao kolonu vozila

Sud za prekršaje u Budvi kaznio je državljanina BiH zbog više prekršaja u saobraćaju jedinstvenom kaznom od 2.000 evra.

Iz Suda za prekršaje u Budvi saopšteno je da je četrdesešestogodišnji državljanin BiH, upravljajući vozilom pod dejstvom alkohola, u nepreglednoj krivini preticao kolonu od petnaestak vozila.

Osim toga, nije imao ni vozačku dozvolu.

Sudija je okrivljenom uz kaznu izrekla i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od četiri mjeseca na teritoriji Crne Gore.

