Državljanin BiH kažnjen u Crnoj Gori: Pijan i bez vozačke preticao kolonu vozila

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Sud za prekršaje u Budvi kaznio je državljanina BiH zbog više prekršaja u saobraćaju jedinstvenom kaznom od 2.000 evra.

Vozač iz BiH kažnjen u Crnoj Gori Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Iz Suda za prekršaje u Budvi saopšteno je da je četrdesešestogodišnji državljanin BiH, upravljajući vozilom pod dejstvom alkohola, u nepreglednoj krivini preticao kolonu od petnaestak vozila.

Osim toga, nije imao ni vozačku dozvolu.

Sudija je okrivljenom uz kaznu izrekla i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od četiri mjeseca na teritoriji Crne Gore. 

(Srna)

