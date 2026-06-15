Alarmantni rezultati testova: Zabranjeni pesticidi pronađeni u pirinču, čaju i začinima širom Evrope

Pesticidi koji se godinama nalaze na spisku zabranjenih, ponovo su pronađeni u prehrambenim proizvodima širom Evropske unije.

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U namirnicama koje se koriste gotovo svakodnevno poput pirinča, čaja i začina, pronađene su zabranjene supstance koje su izazvale nova preispitivanja i laboratorijske testove.

Naime, testovi su sprovedeni u Holandiji, Francuskoj, Austriji i Njemačkoj i pokreću ozbiljna pitanja o bezbjednosti hrane, kontroli uvoza i uticaju globalnog lanca snabdijevanja koji, upozoravaju stručnjaci, vraća "zabranjene hemikalije" u EU na zadnja vrata.

Tom prilikom, u analizi koja je obuhvatila 64 uzorka proizvoda, uključujući pirinač, mljeveni biber, različite vrste čaja, seme kima i karija u prahu, otkrili su prisustvo pesticida koji su zabranjeni u Evropskoj uniji u širokom spektru prehrambenih proizvoda, a rezultati su pokazali da su u 49 od 64 analizirana proizvoda pronađeni ostaci jednog ili više pesticida, dok je čak 45 proizvoda sadržalo supstance koje nisu odobrene u EU.

U 14 uzoraka koncentracije pesticida su prelazile zakonski dozvoljene granice, zbog čega takvi proizvodi ne bi trebalo da se nalaze na tržištu.

Popularni začini pod napadom

Posebno je zabrinjavajuća činjenica da su svi analizirani uzorci paprike u prahu, čilija i kima sadržali ostatke pesticida koji nisu odobreni u Evropskoj uniji, a čak 22 različita pesticida otkrivena su u jednom uzorku paprike u prahu, uključujući šest zabranjenih u EU, objavio je Foodwatch na svojoj veb stranici.

Ono što izaziva dodatnu zabrinutost je što, iako je njihova upotreba unutar EU zabranjena, pojedinačnim državama članicama je i dalje dozvoljeno da izvoze ove hemikalije u treće zemlje, koje se potom tamo koriste u poljoprivrednoj proizvodnji, a zatim se vraćaju na evropsko tržište kao ostaci uvezene hrane.

Stručnjaci ovu pojavu nazivaju "bumerangom toksičnih pesticida" i upozoravaju na potencijalni rizik po zdravlje potrošača.

Među najčešće otkrivanim pesticidima koji nisu odobreni za upotrebu u Evropskoj uniji su hlorfenapir, bifentrin, spirotetramat, klotianidin, tiametoksam, imidakloprid i izoprotiolan.

Novi planovi

Potrošačke grupe upozoravaju na planove Evropske komisije da ubrza paket regulatornih promjena za koje kažu da bi mogle oslabiti postojeće standarde bezbjednosti hrane. Od prijedloga se očekuje da istovremeno izmijeni zakonske propise koji se odnose na procjenu bezbjednosti pesticida, dozvoljene nivoe ostataka pesticida u hrani i kontrolu uvoza.

Kritičari kažu da bi takav ubrzani proces mogao dovesti do smanjenja zaštite potrošača bez dovoljne stručne debate i nadzora.

Iz tog razloga, organizacije pozivaju članove Evropskog parlamenta da zaštitu bezbjednosti hrane zadrže među prioritetima evropske politike i da se suprotstave mogućem slabljenju postojećih standarda.

(EUpravo zato/Blic)