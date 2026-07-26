Zenica zavijena u crno: Poznat identitet pet nastradalih planinara na Elbrusu, ekspediciju planirali godinu dana

Poznat je identitet pet planinara iz Zenice koji su tragično stradali na Elbrusu. Ekspediciju su planirali i uplatili prije godinu dana.

Izvor: Facebook

Zenica je danas zavijena u crno nakon vijesti da je pet njenih sugrađana izgubilo život tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, najviši vrh Evrope. U ovoj teškoj tragediji stradali su dr. Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić uspjeli da prežive dramatične trenutke na surovoj planini, piše zenički portal 072info.com.

Među poginulima je i dr. Meliha Čaušević, maksilofacijalni hirurg Kantonalne bolnice Zenica i veliki zaljubljenik u prirodu, čiji je prerani odlazak duboko potresao kolege, prijatelje i brojne sugrađane.

Prema dosadašnjim informacijama, sedmočlana grupa krenula je u uspon uz povoljne vremenske prilike, ali se vrijeme u roku od svega nekoliko sati drastično i naglo promijenilo. Olujni vjetar, koji je dostizao brzinu od oko 70 kilometara na sat, pretvorio je planinarski san u tešku borbu za goli život.

Jedan od preživjelih uspio je samostalno da se spusti s planine i pozove pomoć, dok je drugog pronašla spasilačka ekipa. Obojica su ubrzo hospitalizovana i nalaze se van životne opasnosti.

Potresna posljednja poruka prije uspona

Posebnu tugu izaziva posljednja objava Denisa Okanovića na društvenim mrežama, nastala neposredno prije samog uspona na vrh. Uz fotografiju sa ostalim članovima ekspedicije, napisao je poruku koja danas zvuči izuzetno potresno.

"Hiljade kilometara iza nas, jedan vrh ispred nas i samo jedan san. Korak po korak, sve do krova Evrope."

Umjesto fotografija sa osvojenog vrha i sretnog povratka kućama, iza ove grupe ostala je velika tuga i uspomene na pet života koje je planina zauvijek ugasila.

Prema informacijama do kojih je došao iisti portal, ovo putovanje nije bilo spontana odluka. Učesnici ekspedicije još prije godinu dana uplatili su aranžman za uspon na Elbrus, najviši vrh Rusije i Evrope, o kojem su dugo maštali. Za ovu ekspediciju izdvojili su oko 3.000 KM po osobi.