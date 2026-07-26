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Svih pet poginulih planinara na Elbrusu bilo je iz Zenice

Svih pet poginulih planinara na Elbrusu bilo je iz Zenice

Autor Haris Krhalić
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Svih pet planinara iz Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji bili su iz Zenice.

elbrus Izvor: Sergei Rusanov / Zuma Press / Profimedia

Svih pet poginulih bosanskohercegovačkih planinara, koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice - potvrdio je Feni načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović, prenosi Dnevni avaz.

Hrustanović bi, da nije zadobio povredu koljena, vjerovatno, također bio član ove ekspedicije.

- Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice - dvoje članova GSS Zenica i troje članova Planinarskog društva Vedro.

Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimlić - kaže Hrustanović, koji je dodao kako je tragične vijesti dobio još juče, te da ne može saopćiti imena poginulih.

Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvjema osobama pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo.

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Tagovi

Elbrus planinari Zenica

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