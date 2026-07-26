Tragedija na najvišem vrhu Rusije: Pet planinara iz BiH poginulo na Elbrusu

Pet planinara iz Bosne i Hercegovine stradalo je na planini Elbrus u Rusiji usljed ekstremnih vremenskih uslova. Dvojica su preživjela.

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Pet bosanskohercegovačkih planinara izgubilo je život na planini Elbrus u Rusiji, dok su samo dva člana sedmočlane ekspedicije uspjela da prežive ekstremne vremenske uslove i nevrijeme koje ih je zahvatilo tokom uspona, prenosi ruski portal Lenta.ru.

Pozivajući se na informacije ruskog Telegram kanala Shot, ruski mediji navode da je jedan planinar uspio samostalno da siđe s planine i pozove pomoć, dok su drugog preživjelog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Obojica su hitno hospitalizovana i nalaze se pod medicinskim nadzorom.

Drama na Elbrusu počela je 25. jula kada je grupa od sedam osoba krenula u osvajanje ovog zahtjevnog vrha. Prema riječima lokalnih vodiča, uslovi za uspon u početku su bili relativno povoljni, ali se vrijeme ubrzo naglo i drastično pogoršalo. Vjetar je najprije dostigao brzinu od 45 kilometara na sat, da bi do jutra olujni udari pojačali na razornih 70 kilometara na sat, što je u potpunosti onemogućilo bezbjedan silazak sa planine.

Istražna uprava Istražnog komiteta Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju potvrdila je da je zvanično pokrenuta istraga o svim okolnostima ove tragedije.

Hronologija akcije spasavanja na 5.100 metara

Prvi signal za alarm dat je kada je jedan od planinara uspio da se spusti i prijavi da je dvojici članova grupe pozlilo na izuzetno velikoj nadmorskoj visini.

"Prema dostupnim informacijama, oni su preminuli na nadmorskoj visini od 5.100 metara. U toku je potraga za još četvero planinara", saopšteno je u prvom zvaničnom obraćanju pres-službe ruskog Istražnog komiteta.

Nažalost, nastavak opsežne potrage potvrdio je najcrnje slutnje. Od četvorice planinara za kojima se tragalo, spasilačke ekipe uspjele su da pronađu živog samo jednog, čime je ukupan broj stradalih u ovoj nesreći dostigao pet.

Planina Elbrus najviši je vrh Evrope i Rusije, ali je u planinarskim krugovima poznata po izuzetno surovim i varljivim vremenskim prilikama koje se mogu promijeniti u roku od samo nekoliko minuta. Koliko su uslovi na ovoj planini opasni pokazuje i podatak da je samo nekoliko dana ranije, 19. jula, tokom uspona poginuo 11-godišnji dječak, dok je njegov otac zadobio teške tjelesne povrede.