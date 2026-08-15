Saobraćajna nesreća na magistralnom putu: Vozač "juga" poginuo u teškom sudaru sa "renoom"

Rogatičanin M.P. poginuo je u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Rogatici, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U nesreći, do koje je došlo sinoć u 19.55 časova, učestvovala su automobili "reno" i "jugo".

Automobilom "reno" upravljao je državljanin Sjeverne Makedonije čiji su inicijali A.A, a "jugom" je upravljao Rogatičanin, koji je u udesu poginuo.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Rogatica u prisustvu tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

U toku je dokumentovanje predmeta.