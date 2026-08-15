logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saobraćajna nesreća na magistralnom putu: Vozač "juga" poginuo u teškom sudaru sa "renoom"

Saobraćajna nesreća na magistralnom putu: Vozač "juga" poginuo u teškom sudaru sa "renoom"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Rogatičanin M.P. poginuo je u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Rogatici, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U nesreći, do koje je došlo sinoć u 19.55 časova, učestvovala su automobili "reno" i "jugo".

Automobilom "reno" upravljao je državljanin Sjeverne Makedonije čiji su inicijali A.A, a "jugom" je upravljao Rogatičanin, koji je u udesu poginuo.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Rogatica u prisustvu tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

U toku je dokumentovanje predmeta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rogatica saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ