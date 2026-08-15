Trebao je biti raj za 700.000 ljudi: Megagrad od 100 milijardi dolara postao baza za prevare

Forest City u Maleziji zamišljen je kao luksuzni grad za 700.000 stanovnika, nije postao ono što su se nadali investitori. Danas ga koriste organizovane mreže internet prevaranata.

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Forest City, ambiciozni projekat vrijedan 100 milijardi dolara izgrađen na vještačkim ostrvima uz obalu Malezije, trebalo je da postane luksuzni grad budućnosti za 700.000 stanovnika.

Umjesto toga, danas ga mnogi nazivaju "gradom duhova" - sa desetinama praznih nebodera, pustim ulicama i hiljadama neuseljenih stanova.

Kada je projekat predstavljen 2016. godine, investitori su obećavali luksuzne hotele, golf terene, vodeni park i moderan poslovni centar. Međutim, deset godina kasnije procjenjuje se da u kompleksu živi manje od jedan odsto planiranog broja stanovnika.

Jedan od prvih kupaca, kineski investitor Džejson Deng, kupio je čak pet nekretnina u Forest Cityju.

"Da sam znao kako će završiti, ne bih kupio toliko stanova. Mislio sam da će biti mnogo bolje", rekao je Deng za BBC.

Prazni luksuzni kompleksi vremenom su privukli i kriminalne grupe. Malezijska policija je sredinom jula sprovela veliku akciju u Forest Cityju i razbila dvije mreže za internet prevare koje su djelovale na čak 32 lokacije unutar naselja.

Uhapšeno je 335 osoba, među kojima najviše kineskih državljana, a zaplijenjeno je više od 300 računara i oko 1.500 mobilnih telefona. Prema navodima policije, iz luksuznih apartmana organizovane su kripto-prevare i takozvane ljubavne prevare usmjerene prema žrtvama širom svijeta.

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Stručnjaci upozoravaju da je riječ samo o dijelu mnogo šireg problema. Džon Vojčik iz kompanije TRM Labs kaže da moderne prevarantske mreže funkcionišu poput velikih kompanija, sa posebnim timovima za zapošljavanje, IT podršku i pranje novca.

Forest City je, prema njegovim riječima, idealno mjesto za takve aktivnosti jer nudi modernu infrastrukturu, veliki broj praznih nekretnina i privid luksuznog, legitimnog poslovnog okruženja.

Propast projekta povezuje se sa pandemijom, krizom kineskog tržišta nekretnina i ograničenjima za kineske kupce u inostranstvu. Zbog toga je od prvobitnog plana završeno svega između 15 i 20 odsto kompleksa.

Ipak, pojedini stanovnici tvrde da se situacija posljednjih mjeseci polako mijenja i da se u naselje doseljava sve više ljudi. Nekadašnji „grad duhova“ tako pokušava da pronađe novi život, ali ga i dalje prati reputacija jednog od najvećih promašaja u istoriji tržišta nekretnina.

(BBC/MONDO)