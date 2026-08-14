Gori Titova vila u Bugojnu: Gusti dim iznad nekadašnje luksuzne rezidencije (Video)

Veliki požar zahvatio je danas Titovu vilu u Bugojnu. Iznad nekadašnje luksuzne rezidencije, koja je godinama u ruševinama, nadvio se gust crni dim koji prijeti da se proširi.

Izvor: Printscreen Klix.ba

Veliki požar zahvatio je danas Titovu vilu u Bugojnu. Kako se vidi na snimku, veći oblak gustog crnog dima nadvio se nad Titovom vilom i preti da se proširi.

Titova vila na uzvišenju Gorica iznad Bugojna bila je jedna od njegovih najluksuznijih i najdražih rezidencija.

Bugojno je za Tita imalo poseban značaj prvenstveno zbog bogatih lovišta i prirodnih ljepota, pa je ovaj kompleks posjetio više od deset puta između kasnih 60-ih i kasnih 70-ih godina.

Vila je sagrađena krajem 1960-ih godina (oko 1968.) kao rezidencijalni planinski objekat obložen drvetom i kamenom, u potpunom skladu s prirodom. Služila je za odmor, ali i za diplomatiju.

Tito je u njoj ugostio brojne svjetske državnike, visoke vojne zvaničnike i diplomatske delegacije tokom lovačkih pohoda.

Nakon Titove smrti 1980. godine, rezidencija je delimično prenamijenjena u spomen-muzej i specijalizovanu polikliniku/odmaralište.

S obzirom na dominirajući i strateški položaj na brdu Gorica s kojeg se pruža pogled na cijelo Bugojno, vila je tokom rata u bivšoj Jugoslaviji promijenila više namjena i pretrpjela teška razaranja.

Danas je vila potpuna ruševina. Iako postoje povremene inicijative za obnovu ili prenamjenu lokacije u turističke svrhe, vila Gorica danas služi uglavnom kao nemi podsetnik na jedno prošlo vreme.

(Klix.ba/MONDO)