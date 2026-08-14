Banjalučanin osumnjičen da je ukrao i "peglao" tuđu kreditnu karticu

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka sproveli su kriminalističku obradu nad M.R. iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa, saopšteno je iz policije.

Izvor: Envato

M.R. se sumnjiči da je u periodu od 6. do 10. avgusta u Banjaluci ukrao bankovnu karticu drugog lica, nakon čega je njome obavljao transakcije i vršio plaćanja.

O svim okolnostima i prikupljenim dokazima obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji će preduzeti dalje mjere u skladu sa zakonom.

Istog dana, banjalučka policija je uspješno locirala i uhapsila Ž.K. iz Banjaluke. On se tereti da je 7. avgusta oko 16.10 časova iz unutrašnjosti vjerskog objekta u Banjaluci ukrao kutiju sa dobrovoljnim prilozima.