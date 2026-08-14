logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin osumnjičen da je ukrao i "peglao" tuđu kreditnu karticu

Banjalučanin osumnjičen da je ukrao i "peglao" tuđu kreditnu karticu

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka sproveli su kriminalističku obradu nad M.R. iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa, saopšteno je iz policije.

Banjalučanin ukrao i "peglao" tužu kreditnu karticu Izvor: Envato

M.R. se sumnjiči da je u periodu od 6. do 10. avgusta u Banjaluci ukrao bankovnu karticu drugog lica, nakon čega je njome obavljao transakcije i vršio plaćanja.

O svim okolnostima i prikupljenim dokazima obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji će preduzeti dalje mjere u skladu sa zakonom.

Istog dana, banjalučka policija je uspješno locirala i uhapsila Ž.K. iz Banjaluke. On se tereti da je 7. avgusta oko 16.10 časova iz unutrašnjosti vjerskog objekta u Banjaluci ukrao kutiju sa dobrovoljnim prilozima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

krađa kreditne kartice Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ