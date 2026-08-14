Banjalučanin osumnjičen da je ukrao i "peglao" tuđu kreditnu karticu

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka sproveli su kriminalističku obradu nad M.R. iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa, saopšteno je iz policije.
M.R. se sumnjiči da je u periodu od 6. do 10. avgusta u Banjaluci ukrao bankovnu karticu drugog lica, nakon čega je njome obavljao transakcije i vršio plaćanja.
O svim okolnostima i prikupljenim dokazima obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji će preduzeti dalje mjere u skladu sa zakonom.
Istog dana, banjalučka policija je uspješno locirala i uhapsila Ž.K. iz Banjaluke. On se tereti da je 7. avgusta oko 16.10 časova iz unutrašnjosti vjerskog objekta u Banjaluci ukrao kutiju sa dobrovoljnim prilozima.