Profesionalni kradljivac automobila ponovo uhapšen: Ukrao BMW-a pa ga slupao i pobjegao

Fehko Ćošabić ponovo je uhapšen zbog sumnje da je u Banjaluci ukrao automobil "BMW", kojim je potom učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u banjalučkom naselju Tunjice, nakon čega je pobjegao sa mjesta događaja.

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Banjalučka policija uhapsila je F.Ć. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa, nakon što je operativnim radom utvrđeno da se može dovesti u vezu sa krađom automobila "BMW".

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je žena iz Banjaluke juče oko osam časova prijavila krađu automobila, koji je nestao u periodu od 22 časa prethodne večeri do trenutka prijave.

Tokom istrage utvrđeno je da je ukradeni "BMW" 4. avgusta oko 23 časa učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u banjalučkom naselju Tunjice, u kojoj je pričinjena materijalna šteta.

Nakon nezgode vozač je pobjegao sa mjesta događaja prije dolaska policije. Prilikom uviđaja iz vozila su izuzeti predmeti koji bi mogli biti značajni za rasvjetljavanje krivičnog djela, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Prema ranijim informacijama, osumnjičeni je odranije poznat policiji po izvršenju imovinskih krivičnih djela, posebno krađa automobila.

U martu ove godine hapšen je zbog sumnje da je u Svodni kod Novog Grada ukrao automobil "Audi", koji je kasnije pronađen u banjalučkom naselju Lauš i vraćen vlasniku.

Zbog krađe automobila "BMW", vrijednog oko 60.000 KM, hapšen je i u aprilu 2024. godine, kada je vozilo pronađeno na području Cazina. Samo mjesec kasnije ponovo je uhapšen zbog više krađa.

Tokom februara iste godine sumnjičio se i za krađu automobila "Fiat" u Bihaću, koji je kasnije pronađen u Banjaluci, dok je u novembru 2023. godine hapšen zbog krađe novca iz sportske kladionice.

Policija ga je hapsila i 2011. godine u Mrkonjić Gradu, gdje je zatečen u automobilu "Opel", za koji je utvrđeno da je prethodno ukraden u Cazinu.

Prema dostupnim podacima, protiv F.Ć. se pred Osnovnim sudom u Banjaluci trenutno vode četiri krivična postupka, piše Srpskainfo.

U tri predmeta podignute su optužnice, dok je jedan postupak još u fazi istrage zbog sumnje da je u dva navrata obio kase na samouslužnim autopraonicama kod restorana "My Way" i ukrao novac.