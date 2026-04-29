Uhapšen zbog krađe automobila: "Škoda" iz Prijedora pronađena u Laktašima

Muškarac iz Cazina F.Ć. uhapšen je zbog sumnje da je u Prijedoru ukrao automobil "škoda", koji je dan kasnije pronađen u Laktašima i vraćen vlasniku, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Hapšenje su izvršili policijski službenici Policijske uprave Banjaluka po osnovu potrage prijedorske Uprave. Prijedorska policija će, kako se navodi, Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostaviti izvještaj protiv F.Ć. za krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Isti počinilac tereti se i za krađu automobila "audi" u banjalučkom naselju Lauš, o čemu je prijedorska policija saopštila 12. marta, uz napomenu da je ukradeni automobil pronađen.

