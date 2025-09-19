logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin uhapšen zbog krađe "zastave 128"

Banjalučanin uhapšen zbog krađe "zastave 128"

Autor Dragana Božić
0

Lice F. Ć. iz Banjaluke uhapšeno je zbog sumnje da je ukralo automobil "zastava 128" u kojem se nalazio kontakt ključ, saopštila je banjalučka Policijska uprava.

Banjalučanin uhapšen zbog krađe "zastave 128" Izvor: Shutterstock

Policija je na području Banjaluke zaustavila automobil "zastava 128" kojim je upravljalo ovo lice, te je vozilo vraćeno vlasniku.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Uhapšeno je i lice S. Š. iz Banjaluke koje je fizički napalo muškarca kojem je ukazana ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Policija u Srpcu uhapsila je lice čiji su inicijali M. M. za kojim je Osnovni sud Gradiška raspisao centralnu potjernicu.

Prilikom kontrole teretnog vozila kojim je upravljalo ovo lice, provjerama je utvrđeno da je za njim raspisana potjernica i da upravlja vozilom prije stečenog prava na upravljanje.

Banjalučka policija uhapsila je lice C. G. iz Bijeljine za kojim se tragalo zbog sumnje da je počinilo krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

krađa automobila Banjaluka hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ