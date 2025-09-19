Banjalučanin uhapšen zbog krađe "zastave 128"

Lice F. Ć. iz Banjaluke uhapšeno je zbog sumnje da je ukralo automobil "zastava 128" u kojem se nalazio kontakt ključ, saopštila je banjalučka Policijska uprava.

Izvor: Shutterstock

Policija je na području Banjaluke zaustavila automobil "zastava 128" kojim je upravljalo ovo lice, te je vozilo vraćeno vlasniku.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Uhapšeno je i lice S. Š. iz Banjaluke koje je fizički napalo muškarca kojem je ukazana ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Policija u Srpcu uhapsila je lice čiji su inicijali M. M. za kojim je Osnovni sud Gradiška raspisao centralnu potjernicu.

Prilikom kontrole teretnog vozila kojim je upravljalo ovo lice, provjerama je utvrđeno da je za njim raspisana potjernica i da upravlja vozilom prije stečenog prava na upravljanje.

Banjalučka policija uhapsila je lice C. G. iz Bijeljine za kojim se tragalo zbog sumnje da je počinilo krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

(Srna)